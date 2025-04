Príliš milý na Rusko: Trump nahneval už takmer všetkých Ukrajincov. Udobrí si ich úderom na Putina?

Útok ukrajinských vrtuľníkov na ruské pozície Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Je to obrovská zmena v tom, ako sa Ukrajinci pozerajú na Trumpa. Ešte vlani v decembri amerického prezidenta negatívne vnímalo len 24 percent opýtaných. O prieskumoch informoval spravodajský portál Kyiv Independent.

Vodí Moskva prezidenta USA za nos?

Iba 19 percent Ukrajincov momentálne verí, že Trump má pozitívny vplyv na ich krajinu. A tieto nálady asi nie sú prekvapujúce. Populistický republikánsky prezident pred nástupom do úradu tvrdil, že vojnu ukončí za 24 hodín. Hoci bolo úplne jasné, že nič také sa nestane, mnoho ľudí vkladalo do Trumpa nádeje, že najmä svojím nevyspytateľným prístupom dokáže zatlačiť na šéfa Kremľa Vladimira Putina.

Zatiaľ to však vyzerá tak, že Moskva amerického prezidenta vodí za nos, a ten proti tomu ani veľmi neprotestuje. Už od 11. marca je na stole návrh na 30-dňové prímerie. Ukrajina s ním súhlasila, ale Rusko naťahuje čas a kladie si podmienky.

Trump sa pred niekoľkými dňami konečne zmohol na akú-takú reakciu. V rozhovore pre televíziu NBC News uviedol, že by sa dalo povedať, že bol veľmi nahnevaný, dokonca nas..tý, keď Putin začal spochybňovať dôveryhodnosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Reagoval tým na úvahu ruského vládcu, že správu nad Ukrajinou by mohla prevziať OSN, a znamenalo by to aj usporiadanie nových volieb.

Paradoxné, samozrejme, je, že ak toto Trumpa skutočne rozhnevalo, mal by sa v prvom rade pozrieť do zrkadla. Sú to totiž jeho ľudia, ktorí už týždne spochybňujú Zelenského postavenie a tlačia ho do nových prezidentských volieb, hoci tie sa počas vojny nedajú usporiadať a zakazuje to aj ukrajinská ústava.

Prezident Trump k poznámke o tom, že je nahnevaný, pridal varovanie pre Moskvu. „Ak Rusko a ja nedokážeme uzavrieť dohodu o zastavení krviprelievania na Ukrajine, a ak si budem myslieť, že je to chyba Ruska, čo tak nemusí byť, ale keď si budem myslieť, že je to chyba Ruska, zavediem sekundárne clá na ropu, na všetku ropu prichádzajúcu z Ruska. Znamenalo by to, že ak kupujete ropu z Ruska, nemôžete podnikať v Spojených štátoch,“ povedal Trump. Na všetku ropu z Ruska by mohlo platiť clo vo výške 25 percent, respektíve až 50 percent.

Skutočná hrozba?

Je však otázne, nakoľko šéf Bieleho domu myslí tieto hrozby vážne. Ako Trump sám naznačil, možno to nevyhodnotí tak, že problémom je prístup Putina. Predsa to však bola asi najtvrdšia reakcia prezidenta USA na zdržiavaciu taktiku Rusov, odkedy republikán 20. januára nastúpil do Bieleho domu.

Nedá sa vylúčiť, že je to aspoň do istej miery zásluha fínskeho prezidenta Alexandra Stubba. Hlava severského štátu bola cez víkend na Floride, kde si zahrala s Trumpom jeho obľúbený golf. Je očividné, že sa Stubb zároveň usiloval šéfovi Bieleho domu vysvetliť, čo Moskva robí, a že ona je jediná zodpovedná za vojnu. Trump v minulosti viackrát obvinil Ukrajinu, že konflikt rozpútala ona, čo nie je pravda.

Stubb tiež navrhol, aby sa určil presný dátum, dokedy musí Rusko súhlasiť s prímerím. Mohol by to byť 20. apríl, čo je Veľkonočná nedeľa.