Medvedica napadla turistu v poľských horách, prežil so zranením

V pohorí Bieszczady na juhovýchode Poľska dnes medvedica napadla v lese turistu, ktorý sa priblížil k nej a jej dvom mláďatám. Muž útok prežil, no so zraneniami musel byť prevezený do nemocnice. Jeho život je mimo nebezpečenstva, uviedla na svojom webe televízia TVN 24 s odvolaním sa na záchranárov.

„Mužovi sa našťastie podarilo z hroznej situácie dostať, ale bol silno pokúšaný a musel byť rýchlo prevezený na urgentný príjem v nemocnici v meste Sanok,“ citovala stanica z komuniké záchrannej služby. Nemocnica potvrdila, že pacienta prijala a že bol po ošetrení rán hospitalizovaný. Klinika pripomenula, že obdobný prípad sa odohral len pred niekoľkými mesiacmi, a dodala, že získava určitú „špecializáciu“ na tieto prípady.

Skorá jar je obdobím, keď sú medvede hladné, podráždené a mimoriadne nebezpečné, uviedla televízia. Práve v tomto období bráni svojich potomkov a územia. Stretnutie s nimi môže skončiť tragicky, poznamenala TVN 24. Pripomenula tiež rady ochrancov prírody, že človek by nemal chodiť do lesa sám a v žiadnom prípade by sa v ňom nemal správať ticho, ale naopak by mal dávať svoju prítomnosť najavo, aby medvede či medvedice nezaskočil.

Polícia dnes potvrdila, že smrť 59-ročného muža neďaleko Detvy na strednom Slovensku skutočne spôsobil medveď. Muž bol nezvestný od nedele, keď sa nevrátil z prechádzky. Jeho telo sa našlo v pondelok s ťažkým zranením hlavy v lesnom poraste.

V reakcii dnes slovenská vláda schválila rozsiahly odstrel medveďov, v rámci ktorého má byť zabitých 350 kusov. Za tento rok bolo zo Slovenska hlásených už niekoľko prípadov napadnutia človeka medveďom. Vlani na začiatku októbra medveď napadol hubára v okrese Liptovský Mikuláš, päťdesiatpäťročný muž zraneniam podľahol.