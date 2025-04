Koľko by Američanov stálo ovládnutie Grónska? Biely dom si už robí prepočty, do ostrova chce vrážať oveľa viac ako Dánsko

Biely dom pripravuje odhad nákladov, ktoré by americká vláda musela vynaložiť na ovládnutie Grónska. Ide o zatiaľ najkonkrétnejší krok Spojených štátov v rámci snahy premeniť na realitu želanie prezidenta Donalda Trumpa získať tento ostrov.

Informoval o tom denník The Washington Post s odvolaním sa na tri zdroje oboznámené s informáciami o tejto veci.

Trumpove výroky o jeho zámere získať nadvládu nad ostrovom vyvolali rozhorčenie a odmietavý postoj zo strany Dánska i Grónska, ktoré je dánskym autonómnym územím.

Predstavitelia Bieleho domu sa medzitým v posledných týždňoch pokúšajú zistiť finančný dopad pripojenia Grónska k USA vrátane nákladov na poskytovanie vládnych služieb pre 58-tisíc obyvateľov ostrova, oznámili zdroje Washingtonu Post.

Dve zo zdrojov uviedli, že v rozpočtovej kancelárii Bieleho domu sa zamestnanci snažia zistiť, aké by boli potenciálne náklady na udržiavanie Grónska v prípade jeho získania. Snažia sa tiež odhadnúť výšku príjmov, ktoré by do americkej štátnej pokladnice mohli prúdiť z grónskych prírodných zdrojov.

Dajú im viac ako Dáni

Jednou z posudzovaných možností je ponúknuť grónskej vláde výhodnejšie podmienky ako Dáni, ktorí teraz dotujú služby na ostrove čiastkou približne 600 miliónov dolárov ročne. Spojené štáty sú pripravené Grónsku ponúknuť oveľa vyššiu čiastku, uviedol jeden z amerických činiteľov oboznámených s plánmi, ktorí s Washingtonom Post hovorili pod podmienkou anonymity. „Pointa je, že vám zaplatíme viac ako Dánsko,“ uviedol zdroj.

Trump opakovane vyhlasuje, že USA Grónsko získajú. „Na sto percent,“ povedal republikánsky prezident stanici NBC News v sobotu. Na otázku, či by tak USA urobili za použitia sily, Trump odpovedal, že existuje „veľká pravdepodobnosť, že by sme to zvládli bez použitia vojenskej sily“, ale že nič nevylučuje.

Plánovanie vo vnútri Bieleho domu podľa Washingtonu Post svedčí o tom, že ambície Trumpovej administratívy ovládnuť Grónsko presahujú prezidentove úvahy a začínajú sa odrážať vo vládnej politike.

Šok v Kodani

Záujem Trumpa o získanie kontroly nad ostrovom od Dánska, spojenca USA v NATO, vyvolal v Kodani šok a neveriacke reakcie. Dánsko opakovane vyjadrilo svoju otvorenosť myšlienke, že by Washington v Grónsku zosilnil svoju ekonomickú a vojenskú prítomnosť bez toho, aby došlo k zmene hraníc územia.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu začala trojdňovú návštevu Grónska na pozvanie novej grónskej vlády. Podľa Washingtonu Post chce predsedníčka dánskej vlády ukázať odhodlanie Dánska prehĺbiť vzťahy s ostrovom.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Mads Claus Rasmussen Greenland / Nuuk / Mette Frederiksen / Mute Egede / Dánska premiérka Mette Frederiksenová s grónskym premiérom Mútem Egedem v uliciach grónskeho mesta Nuuk, 2. apríl 2025

Dánsky minister zahraničia Lars Lökke Rasmussen sa zároveň tento týždeň po prvýkrát osobne stretne so šéfom americkej diplomacie Marcom Rubiom. Ide o prvé diplomatické rozhovory Dánska a USA na vysokej úrovni od znovuzvolenia Trumpa prezidentom a jeho sľubu ovládnuť Grónsko.