Počet obyvateľov: nula. Trump uvalil clá aj na ostrov, kde žijú len tučniaky. Ľudia sa smejú: Majú šťastie, že je to len 10 %

Trump predstavil nový systém recipročných ciel počas prejavu v Ružovej záhrade Bieleho domu. Oznámil, že minimálna sadzba cla pre všetky krajiny bude 10 %. Počas vystúpenia ukázal tabuľku s dvoma stĺpcami – v jednom boli clá uplatňované podľa neho voči USA vrátane obchodných bariér a menovej manipulácie, v druhom zas novo oznámené clá zo strany Spojených štátov. Zdôraznil pritom, že USA budú uplatňovať clá na približne polovičnej úrovni, ktoré voči nim zavádzajú iné krajiny.

Trump podpisuje recipročné clá. Nazval to Deň oslobodenia Ameriky Video

Na Trumpovom zozname sa však objavili aj Heardove a McDonaldove ostrovy, ktoré sú súčasťou Austrálie, no nikto na nich trvalo nežije, upozornila na to ta3. Kvôli drsným klimatickým podmienkam a izolovanej polohe sú prakticky neprístupné, pričom ich navštevujú len vedci a expedície skúmajúce klímu a ekosystémy. Jedinými obyvateľmi ostrovov sú zvieratá, najmä tučniaky a tulene.

Tento fakt neunikol pozornosti používateľov sociálnych sietí, ktorí si z Trumpovho rozhodnutia uťahovali. „Tučniaky tam vraj hovorili veľa nepekných vecí o Donaldovi,“ zavtipkoval jeden komentujúci. Ďalší ironicky dodal: „Tučniakom sa nedá veriť. Sú to zákerní bastardi.“ Iný sa pozastavil nad tým, že na zozname chýba Mars, zatiaľ čo ďalší si robil žarty z tučniakov: „Mali by byť zaradení do vyššej tarify … Stále sa predvádzajú v tých svojich smokingoch.“

Trump podpisuje 25 % clá na autá Video

Podobný osud postihol aj nórsky ostrov Jan Mayen, kde sa v minulosti nachádzala veľrybárska stanica. Dnes je pustý, neobývaný a bez ekonomickej aktivity, ako uvádza CIA Factbook, ktorá ho opisuje ako „pustý, hornatý“ ostrov.

Trump vo svojom prejave použil agresívnu rétoriku, keď opisoval systém zahraničného obchodu, ktorý Spojené štáty pomáhali budovať po druhej svetovej vojne. USA, ako povedal, boli „vydrancované, vyplienené, znásilnené a vyrabované inými krajinami“.