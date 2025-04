Šéfa vplyvnej NSA, generála Haugha, vyhodili. Jeho odchod požadovala krajná pravičiarka a konšpirátorka Loomerová

V piatok o tom s odvolaním sa na svoje zdroje informoval denník The Washington Post. Ministerstvo obrany, pod ktoré NSA spadá, ani Biely dom podľa agentúry Reuters správu denníka nekomentovali. Dôvod odvolania zatiaľ nie je známy, ale The Washington Post poukázal na to, že Haughov odchod požadovala krajne pravicová aktivistka Laura Loomerová, ktorú denník označil za Trumpovu vášnivú podporovateľku.

Haugh, ktorý bol vo funkcii od vlaňajšieho februára, prišiel o post vo štvrtok. Predtým zastával celý rad vysokých vládnych pozícií v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Pôsobil aj ako veliteľ kybernetického veliteľstva USA – orgánu Pentagónu pre kybernetickú vojnu, ktorý vedie útočné a obranné operácie.

Loomerová, ktorá sa s Trumpom stretla v stredu, Haugha a Nobleovú obviňovala z toho, že nie sú republikánskemu prezidentovi lojálni. „Kvôli tomu boli vyhodení,“ napísala na sieti X.

Demokratický poslanec v Snemovni reprezentantov Jim Himes v reakcii uviedol, že je „hlboko znepokojený“ Haughovým prepustením. „Poznám generála Haugha ako čestného a priameho vodcu, ktorý sa riadil zákonom a staval národnú bezpečnosť do popredia,“ uviedol na platforme X. „Obávam sa, že práve tieto vlastnosti mohli viesť k jeho prepusteniu v tejto administratíve,“ skonštatoval Himes.

Agentúru teraz ako úradujúci šéf vedie William Hartman, na post zástupcu dosadili Sheilu Thomsonovú, informoval denník The Washington post.

NSA je federálna spravodajská agentúra s vysokým stupňom utajenia pre zachytávanie elektronickej komunikácie. NSA sa zameriava na zber a analýzu zahraničnej komunikácie vrátane získavania správ cudzích rozviedok, zodpovedá tiež za ochranu informačných systémov americkej vlády.

Dáva Trump na rady Loomerovej?

Po výzve Loomerovej prepustil Trump aj niekoľko vysoko postavených predstaviteľov Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu (NSC). Agentúra AP vo štvrtok informovala, že prezident odvolal riaditeľa pre oblasť spravodajských služieb Briana Walsha, vrchného riaditeľa pre legislatívne záležitosti Thomasa Boodryho a vrchného riaditeľa pre technológie a národnú bezpečnosť Davida Feitha.

Server BBC News tridsaťjedenročnú Loomerovú, ktorá sa sama raz označila za hrdú islamofóbku, charakterizuje ako šíriteľku konšpiračných teórií, medzi ktoré patrilo napríklad tvrdenie, že niekdajšia viceprezidentka Kamala Harrisová nie je černoškou alebo to, že syn miliardára Georgea Sorosa tajomnými správami vyzýval k atentátu na Trumpa.

Predtým tiež tvrdila, že útoky z 11. septembra 2001 boli výsledkom sprisahania vo vnútri Spojených štátov.

Americký prezident Donald Trump od januárového nástupu do funkcie rozsiahlo mení vedenie ozbrojených síl, pripomína AFP. Už vo februári bez poskytnutia vysvetlenia prepustil predsedu Zboru náčelníkov štábov (JCS) Charlesa „CQ“ Browna po viac ako dvoch rokoch vo funkcii.