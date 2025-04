Trump ukázal zlatú "Trumpovu kartu". Bohatým migrantov ju núka za päť miliónov dolárov

Americký prezident Donald Trump predstavil „zlatú kartu“, ktorá by bohatým prisťahovalcom poskytla možnosť zostať v Spojených štátoch bez časového obmedzenia, informovala agentúra DPA.

„Za päť miliónov dolárov by mohla byť vaša,“ povedal šéf Bieleho domu vo štvrtok na palube prezidentského lietadla Air Force One.

Na niekoľkých videozáznamoch zverejnených v amerických médiách bolo vidno, ako Trump ukazuje novinárom zlatú kartu s jeho podobizňou, ktorú označil tiež za „Trumpovu kartu“.

Svoje plány týkajúce sa tejto karty prezident predstavil už vo februári a karty podľa neho budú pravdepodobne dostupné už o necelé dva týždne. Majitelia kariet by v krajine vytvárali pracovné miesta a platili dane, vyhlásil prezident. Do nového imigračného programu by sa podľa Trumpa mohli zapojiť aj ruskí oligarchovia.

Tento vízový program môže nahradiť predchádzajúce investorské víza EB5 a zároveň otvára ich majiteľom cestu k získaniu občianstva. Karta je určená bohatým ľuďom a osobám so špeciálnymi zručnosťami, ktorých podporovatelia (spoločnosti alebo jednotlivci) sú za tieto víza ochotní zaplatiť.