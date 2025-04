Výbuch auta zabil politika v ukrajinskom Dnipre. Je možné, že bol chladnokrvne popravený

V ukrajinskom meste Dnipro zomrel v nemocnici miestny činiteľ po tom, čo explodoval jeho automobil. Napísala to agentúra AFP s odvolaním sa na generálnu prokuratúru, ktorá prípad vyšetruje ako podozrenie na teroristický útok. Polícia podľa stanice BBC preveruje viacero možných motívov vrátane eventuálneho zapojenia ruskej tajnej služby, ale tiež nepriateľských vzťahov medzi obeťou a možným páchateľom.

Explózia podľa ukrajinských úradov otriasla vozidlom skoro ráno. „Činiteľ bol pri útoku zabitý. Jeho manželka bola zranená a v súčasnosti je v nemocnici,“ uviedla vo vyhlásení generálna prokuratúra podľa AFP.

Politická strana Propozycija mŕtveho identifikovala ako Jurija Fedka, člena mestskej rady v Dnipre, píše AFP. Podľa BBC bol Fedko členom tejto strany, stál na čele jednej z častí Dnipra a bol blízkym priateľom starostu mesta Borisa Filatova.

Obyvatelia žijúci v blízkosti miesta výbuchu si ho pomýlili so zvukom ruských dronov. Dnipro, štvrté najväčšie mesto Ukrajiny, je často bombardované Ruskom, píše Kyiv Independent.

Foto: Dnepropetrovská polícia výbuch auta, Dnipro Explózia podľa ukrajinských úradov otriasla vozidlom skoro ráno 4. apríla v Dnipre.

„Bolo to veľmi hlasné, bol som vonku a myslel som si, že to je systém protivzdušnej obrany. Počul som, že nejakého úradníka vyhodili do vzduchu,“ povedal miestny obyvateľ Volodymyr pre Suspline Dnipro.

Ďalší miestny obyvateľ tvrdil, že Fedko mohol byť varovaný pred možným útokom „viac ako raz.“

„Boli stanovené tri hlavné verzie (možného motívu): Zločin na objednávku ruských špeciálnych služieb s cieľom destabilizovať situáciu v štáte, nepriateľské vzťahy medzi obeťou a možným páchateľom a profesionálne aktivity obete,“ uviedla podľa ruskojazyčnej BBC polícia.

Predchádzajúci útok, ktorý charakterizujú ako terorizmus, v Dnipre zabil 1 osobu a zranil ďalšiu 14. decembra 2024.