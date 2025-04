Strategický austrálsky prístav, ktorý získali Číňania na takmer sto rokov, chce krajina späť. V hre sú dve varianty

Austrálska vláda plánuje získať späť strategicky položený prístav na severe krajiny, ktorý pred desiatimi rokmi dostala do dlhodobého prenájmu čínska firma.

Prístav Darwin na severe Austrálie získala do prenájmu v roku 2015 na 99 rokov čínska spoločnosť Landbridge Group

Informoval o tom denník The Guardian. "Chceme, aby (prístav) bol v austrálskych rukách. Preferujeme, aby to bolo prostredníctvom penzijných fondov alebo nejakého iného nástroja, ktorý by priamo nezapájal daňových poplatníkov.

Aj touto cestou sme ale pripravení ísť," povedal dnes austrálsky premiér Anthony Albanese. Podľa neho sú na stole dva varianty – buď nákup súkromnou austrálskou firmou, alebo návrat štátu.

Podľa britského denníka oznámil Albanese tento plán dnes preto, aby predbehol svojho volebného rivala Petera Duttona, ktorý chcel o podobnom zámere informovať v sobotu s tým, že tak urobí, pokiaľ vyhrá parlamentné voľby. Tie sa v Austrálii konajú 3. mája.

Prístav Darwin získala do prenájmu v roku 2015 na 99 rokov čínska spoločnosť Landbridge Group, ktorá tak získala stopercentnú kontrolu nad týmto prístavom. Dohodu kritizoval aj vtedajší americký prezident Barrack Obama. V oblasti totiž cvičí šesť mesiacov v roku okolo 2-tisíc príslušníkov americkej námornej pechoty.

Austrálsky kabinet na presune prístavu späť pod austrálsku správu pracuje už dlhšiu dobu a rokuje aj s potenciálnymi kupcami. Základne by podľa neho mali hostiť americké bombardéry a stíhačky, pretože sa tým zvyšuje obranná spolupráca so Spojenými štátmi.

Spoločnosť Landbridge ale uviedla, že sa žiadne rokovania medzi ňou a vládou nekonali. „Prístav nie je na predaj,“ uviedol Terry O'Connor z austrálskej pobočky čínskej firmy.

„V súčasnej dobe žijeme v neistom svete a predstava, že by bol významný prístav na severe kontinentu vo vlastníctve nejakého iného štátu, nie je v austrálskom národnom záujme,“ povedal Albanese.