Americké úrady omylom vyzvali niektorých Ukrajincov v Spojených štátoch, aby odišli

Americké úrady omylom vyzvali e-mailom niektorých Ukrajincov, ktorí sa legálne zdržiavajú v Spojených štátoch, aby krajinu do siedmich dní opustili.

V správe zaslanej tento týždeň sa píše, že ich status v rámci programu vytvoreného po ruskej invázii do tejto krajiny v roku 2022 bol zrušený. Ak sa pokúsite v USA zostať, „federálna vláda si vás nájde“, uvádza podľa agentúry Reuters e-mail.

Hovorca ministerstva vnútornej bezpečnosti v piatok povedal, že e-mail bol rozoslaný omylom a že ukrajinský humanitárny program nebol ukončený. Podľa agentúry nie je jasné, koľkým Ukrajincom e-mail prišiel.

Agentpra Reuters minulý mesiac napísala, že Trumpova administratíva plánuje zrušiť dočasný legálny status pre približne 240 000 Ukrajincov, ktorí do USA utiekli pred konfliktom s Ruskom. To by znamenalo radikálny obrat oproti prístupu, aký sa Ukrajincom dostalo za vlády prezidenta Joea Bidena.

Jedna z adresátiek e-mailu, s ktorou hovorila agentúra Reuters a ktorá zo strachu pred úradmi chcela zostať v anonymite, uviedla, že po prijatí správy „nemohla normálne dýchať a nekontrolovateľne plakala“. Povedala, že si vlani v auguste povolenie obnovila a že jej bolo povedané, že bude platiť ešte dva roky.