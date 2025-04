ONLINE: Ukrajinci sa ešte stále držia na ruskom území. Generál USA Cavoli: Ukrajina nie je odsúdená na porážku

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 137 dní Ruskí vojaci trénujú boj na motorkách Video Bojový výcvik útočných skupín ruskej armády na motocykloch. Ich úlohou je čo najskôr a rýchlo prekonať otvorené terény ako sú polia a doviezť vojakov na miesto bojov. / Zdroj: MO RF

7:00 Situácia v Belgorodskej oblasti na západe Ruska, kam sa pred dvoma týždňami pokúsili preniknúť ukrajinské jednotky, je pod kontrolou. Podľa ruskej štátnej agentúry RIA Novosti to povedal čečenský veliteľ Apti Alaudinov. Naopak, podľa amerického generála, veliaceho silám Severoatlantickej aliancie a americkým silám v Európe, ukrajinské jednotky stále ovládajú „značnú časť“ ruského územia a tiež posilnili svoje obranné pozície. Generál Christopher Cavoli je prvý vojenský predstaviteľ, ktorý potvrdil prienik ukrajinských síl do Belgorodskej oblasti, napísal v piatok server Politico. Ukrajina podľa generálovho názoru, vyjadreného v Kongrese USA, nie je nevyhnutne odsúdená na porážku vo vojne proti Rusku.

Kým sa ukrajinské sily snažia udržať zvyšok územia v ruskej Kurskej oblasti, pokúsili sa podľa ruských vojnových blogerov o prielom do susednej Belgorodskej oblasti, pripomína agentúra Reuters. Alaudinov, veliteľ čečenských zvláštnych síl, povedal, že ruské jednotky v Belgorodskej oblasti „čistia územia“ od ukrajinských síl.

„Všeobecne je naša situácia celkom dobrá,“ citovala ho RIA Novosti. Tvrdí, že „nepriateľ sa neunavil a vhadzuje (na bojisku) ďalšie a ďalšie mäso, aj keď každý deň vidí, že má strašné straty a žiadnych výsledkov nedosiahne“. Reuters poznamenáva, že informácie poskytnuté Alaudinovom nemožno nezávisle overiť.

Podľa prokremeľského telegramového kanála Dva majora, ktorý má 1,2 milióna sledujúcich, boje pokračujú okolo pri Demidovke a Popovke, čo sú dediny v bezprostrednej blízkosti hraníc s Ukrajinou. Ukrajinské sily podľa neho útočia tiež na štyri ďalšie mestá pri hraniciach.

Gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov informoval, že Ukrajinci útočili na štyri obce v regióne. V Šebekine jeden muž utrpel zranenia, keď na parkovisku explodoval dron.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na dnešnej tlačovej konferencii vyhlásil, že Rusi by sa radi pochválili víťazstvom, no v Kurskej oblasti stále zostávajú ukrajinské sily a viažu tak na seba 64.000 ruských vojakov, ktorí by inak mohli byť nasadení na iných úsekoch frontu. "Chcú nás úplne vyhnať z Kurskej oblasti, ale znovu potvrdzujú, že tam zostávame. Nie sme v obkľúčení. A sme prítomní (v Rusku) nielen v Kurskej oblasti, "povedal podľa serveru RBK-Ukrajina.

Ukrajinské sily stále ovládajú „značnú časť“ Kurskej oblasti, napriek tlaku Kremľa vypudiť ich odtiaľ, a novo prenikli pri menšej protiofenzíve do Belgorodskej oblasti, takže rozšírili svoju prítomnosť na ruskom území na ďalšom úseku frontu, uviedol generál Cavoli, veliaci americkým silám v Európe, pri vypočutí v Kongrese,. „V Kurskej oblasti (Ukrajinci) držia značný – síce zmenšený, ale značný – kus krajiny. A držia sa v Belgorodskej oblasti na území južne od Belgorodu, ktoré možno veľmi dobre brániť,“ povedal.

Ohľadom všeobecného zhodnotenia situácie na bojisku americký generál uviedol, že ukrajinská armáda je teraz v silných obranných pozíciách a zlepšuje svoju schopnosť regrutovať a vycvičiť nových vojakov, aby tieto pozície posilnila, zatiaľ čo Rusov trápi zmenšujúci sa počet obrnenej techniky i vojakov. Pripustil, že je stále ťažké predstaviť si, že by Ukrajinci dokázali vyhnať Rusov „z každého štvorcového centimetra“ svojho územia, „ale rovnako ťažké je predstaviť si, že by sa Ukrajina zrútila a prehrala tento konflikt“.

„Nemyslím si, že ukrajinská porážka je nevyhnutná. Sú (Ukrajinci) v oveľa lepšom postavení, ako boli,“ povedal. "Snažia sa vyhrať. Chcú začať tým, že zabezpečia, aby Rusko nevyhralo, "dodal.

Ani Cavoli, ani ukrajinská armáda neuviedli, aký veľký kus ruského územia ukrajinské jednotky doteraz ovládajú v Kurskej oblasti, ale podľa ukrajinského projektu DeepState Ukrajinci doteraz majú asi 140 zo 1300 kilometrov štvorcových, ktoré v západoruskom regióne dobyli pri prekvapujúcom útoku na začiatku vlaňajšieho augusta. Minulý mesiac ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že ukrajinská armáda podniká aktívne opatrenia na hraniciach s Ruskom, aby zabránila v Moskve spustiť rozsiahly úrok na Charkovskú a Sumskú oblasť na severovýchode krajiny, pripomenulo Politico.