Zlákali peniaze a iné výhody mladých Ukrajincov do armády? Medzi dobrovoľníkmi sa objavila aj jedna žena

Grafity ukrajinského vojaka s dronom na múre domu v Kyjeve. Do armády sa môžu prihlásiť záujemcovia vo veku od 18 do 24 rokov, od štátu dostanú dobrý žold a iné benefity. (Táto snímka neslúži pre nábor do ozbrojených síl, ale je súčasťou kampane, aby ľudia darovali peniaze na nákup dronov pre vojakov.)

Grafity ukrajinského vojaka s dronom na múre domu v Kyjeve. Do armády sa môžu prihlásiť záujemcovia vo veku od 18 do 24 rokov, od štátu dostanú dobrý žold a iné benefity. (Táto snímka neslúži pre nábor do ozbrojených síl, ale je súčasťou kampane, aby ľudia darovali peniaze na nákup dronov pre vojakov.)

Útok ukrajinských vrtuľníkov na ruské pozície Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Najprv sa pozrime, čo ponúka nábor určený mužom i ženám vo veku od 18 do 24 rokov. Po podpísaní kontraktu s armádou dostanú 200-tisíc hrivien. Keď absolvujú vojenskú prípravu, štát im pošle 300-tisíc hrivien. Keď po dvanástich mesiacoch ukončia svoju službu vo vojsku, získajú 500-tisíc hrivien. Dokopy približne rovnakú sumu tvorí ešte žold za jeden rok, čiže milión hrivien. „V závislosti od plnenia bojových úloh môže ročný príjem dobrovoľníka dosahovať zhruba dva milióny hrivien," poznamenal podľa agentúry UNIAN minister obrany Rustem Umerov. Tieto súčty vedú v prepočte k zmieneným viac ako 44-tisícom eur.

Dva milióny hrivien za rok je na ukrajinské pomery vysoký zárobok. „Priemerná mesačná mzda v marci 2025 dosiahla 23500 hrivien, čo je nárast o 18 percent v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roku," informoval server Noviny. Ročne to vychádza na 282-tisíc hrivien. V prepočte je to 6200 eur, jednoročná služba v armáde môže priniesť až sedemkrát väčší balík peňazí (44-tisíc eur).

Podarí sa na Ukrajine dosiahnuť prímerie? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 63,4% Áno 23,4% Neviem 13,2%

Splnil nábor očakávania generálov? Odpoveď nepoznáme, pretože v Kyjeve odmietli špekulovať o tom, koľko záujemcov očakávajú. „Existujú určité prognózy a plány, ale údaje neuvedieme. Nepriateľ by to využil na propagandu," povedal po spustení projektu hovorca ministerstva obrany Dmytro Lazutkin. Jednu informáciu však prezradil: počas prvého týždňa náboru si podalo prihlášku do armády približne 10-tisíc Ukrajincov.

Zjavne v snahe prilákať do služby viac mladých mužov vláda tento týždeň rozšírila ponuku. Už je to nielen možnosť podpísať kontrakt s ministerstvom obrany, ale aj s ministerstvom vnútra, pod ktoré spadá Národná garda, a s pohraničnou strážou.

Čo sa týka armády, záujemcovia si môžu vybrať, kde by chceli slúžiť. Na výber majú niekoľko vojenských jednotiek. „Ide o štyri brigády pozemných vojsk, jednu výsadkovú brigádu a jednu brigádu námornej pechoty," ozrejmil server TSN s tým, že nedávno sa počet oddielov pre dobrovoľníkov ešte rozšíril o niekoľko brigád. Najväčší záujem je o rôzne strelecké pozície a o prácu rozviedčika.

MANPADS v akcii: Ukrajinci bránia svoju krajinu proti ruským riadeným strelám Video Zostrelenie ruskej riadenej strely z prenosným protiraketovým kompletom veľmi krátkeho dosahu Igla MANPADS v západnej časti Ukrajiny počas masívneho útoku na energetiku, 13. december 2024. / Zdroj: Twitter/Anton Heraščenko

Samozrejme, že každého záujemcu nevezmú do armády. Uchádzač musí splniť tri hlavné podmienky: mať čistý register trestov, úspešne prejsť vojenskou lekárskou prehliadkou a zvládnuť psychologický test. Približne päť percent dobrovoľníkov doteraz neuspelo.

Dôstojník Maksim Teplov, ktorý sa venuje náboru v pozemnom vojsku, povedal, že záujemcov sa pýtajú, prečo sa rozhodli dobrovoľne vstúpiť do ozbrojených síl. Tvrdí, že finančné výhody nezohrávajú hlavnú úlohu: „Veľa ľudí si možno myslí, že ide o peniaze, ale sme milo prekvapení, pretože to tak nie je. Tie sú až na treťom mieste," citoval ho server Ukrainskaja pravda. Ozrejmil, že u regrútov sú na prvých dvoch miestach jasné podmienky kontraktu, zvlášť, že služba potrvá jeden rok, a túžba brániť napadnutú vlasť.

Čítajte viac Trump uvažuje o svete rovnako ako Putin. Napadne Amerika Kanadu?

Bez dôležitých benefitov by však nepochybne velitelia nemohli počítať so zvýšeným záujmom. Čo treba ešte doplniť k zmieneným dvom miliónom hrivien po ukončení vojenskej služby? Nárok získať bezúročný úver na bývanie, bezplatné vysokoškolské štúdium na štátnych univerzitách, garancia, že dobrovoľník nebude najbližších dvanásť mesiacov podliehať mobilizácii (tá sa vzťahuje na mužov vo veku od 25 rokov) a možnosť cestovať do zahraničia (je to výnimka, lebo počas platnosti vojnového stavu muži, ktorí majú viac ako 18 rokov,nesmú prekročiť štátne hranice smerom do cudziny).

A čo čaká regrútov v armáde po podpísaní kontraktu? Prejdú tromi fázami, až potom ich môžu nasadiť na front. Základná príprava trvá 45 dní. „V jednej skupine výcviku sa nachádza 25 – 30 ľudí. Trénujú streľbu, majú aj vlasteneckú prípravu," podotkol server TSN. Potom nasleduje profesionálna príprava, ktorá zaberie 14 dní. Treťou časťou je kurz adaptácie vo vojenskej jednotke, ktorý má tiež 14 dní.

Dnipro po útoku Rusov: Ľudia zostali pod ruinami, je to boj s časom Video (Archívne video)

Medzi mladými dobrovoľníkmi sa je nateraz jedna žena. Ministerstvo obrany ju na videonahrávke predstavilo ako 21-ročnú Veroniku, ktorá má zdravotnícke vzdelanie. Zdôverila sa, že za najťažšiu úlohu počas prípravy považovala beh. Regrúti museli behať v nepriestrelnej veste aj bez nej, čas im merali. Kontrakt s armádou si pochvaľuje: „Zmluvu vypracovali správne. Sú v nej hypotekárne výhody, ktoré sú teraz pre mladých ľudí veľmi potrebné, kompletná zdravotná starostlivosť."