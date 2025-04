V európskych mestách protestovali proti Trumpovi a Muskovi. Demonštrovalo sa aj naprieč Spojenými štátmi

Protestujúci v Berlíne sa zhromaždili pred miestnym výstavným priestorom Tesly. Podľa tamojšej polície sa demonštrácie zúčastnilo asi 250 ľudí, zatiaľ čo organizátori protestov hovorili o niekoľkých stovkách. Usporiadatelia uviedli, že cieľom demonštrácie bolo posilniť hnutie proti Muskovi a jeho spoločnosti Tesla v Nemecku.

Protestujúci argumentovali, že Musk útočí na demokraciu. „Elonovi Muskovi už nesmie byť dovolené, aby nerušene podkopával demokratické štruktúry,“ povedala predstaviteľka jednej z organizačných skupín Turn Off the Tap on Tesla.

Berlínska polícia uviedla, že zakročila proti jednému z protestujúcich, ktorý držal transparent s fotografiami Muska napodobňujúceho gesto podobné nacistickému pozdravu. Podľa hovorcu polície vyšetrujú, či ide o trestný čin.

Protesty proti Trumpovej administratíve sa uskutočnili aj vo Frankfurte nad Mohanom, kde ich usporiadala organizácia Democrats Abroad, oficiálna organizácia Demokratickej strany USA pre amerických občanov žijúcich v zahraničí.

V Paríži sa zišlo okolo 200 ľudí, väčšina z nich Američania, aby prejavili svoj nesúhlas s krokmi Bieleho domu. Niekoľko stoviek ľudí sa zhromaždilo aj v Londýne či Lisabone.

V sobotu sa protesty proti Trumpovi a Muskovi uskutočnili aj naprieč USA. Podľa organizátorov ich malo byť vyše 1 200. Demonštrácie reagujú na opatrenia Bieleho domu v oblasti znižovania počtu federálnych zamestnancov, hospodárskych krokov, deportácií, ale aj ľudských práv a ďalších otázok. Naplánované boli vo všetkých štátoch USA. AP pripomína, že Musk zohral kľúčovú úlohu pri týchto krokoch. Sám však tvrdí, že opatrenia daňovým poplatníkom v krajine ušetria miliardy dolárov.