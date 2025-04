Maniak z moskovského lesoparku tvrdí, že zabil ešte jedenásť ľudí. Počet obetí si vyberal podľa šachovnice

Najprv pripomeňme, že Pičuškinovi, ktorý bude mať o niekoľko dní 51 rokov, dokázali na súde v roku 2007 až 49 vrážd. Nielenže nepopieral svoju vinu, ale, naopak, dokonca sa snažil presvedčiť, že zabil dokopy 60 mužov a žien. Obete si vyberal v Bitcovskom lesoparku pri Moskve, podľa čoho dostal prezývku bitcovský maniak. „Pičuškin vyhlásil, že je pripravený priznať sa k jedenástim vraždám v moskovskom okrese Severné Butovo," informovala teraz Federálna väzenská stráž. Dodala, že v tomto smere spolupracuje s hlavným riaditeľstvom ministerstva vnútra pre vyšetrovanie trestných činov.

O údajných jedenástich mŕtvolách sa Pičuškin zmienil vyšetrovateľom už kedysi, ale zostalo len pri jeho slovách. „Účasť na ďalších vraždách mu nebola dokázaná," citovala agentúra Interfax vtedajšieho hlavného prokurátora Moskvy Jurija Sjomina. Čo sa mohlo teraz zmeniť z pohľadu orgánov činných v trestnom konaní? Vyšetrovatelia zjavne chcú dôkladne preveriť tvrdenia Pičuškina v prípade, že relatívne dôveryhodne opisuje ostatné zločiny, ktoré mal spáchať.

Pičuškin je vo väzení, ktoré má prezývku polárna sova. Nachádza v západnej Sibíri, ide o trestaneckú kolóniu, kde väznia zločincov odsúdených na doživotie. „Pičuškin sa mohol priznať k jedenástim vraždám z nudy. Podmienky v polárnej sove sú veľmi drsné, človek tam môže prísť o rozum," poznamenal kriminalista Michail Ignatov pre server News. Nazdáva sa, že bitcovský maniak sa chce nadýchať čerstvého vzduchu: vyšetrovatelia by ho zobrali do Moskvy kvôli rekonštrukcii ďalších vrážd, ku ktorým sa prihlásil. Ignatov naznačil, že kriminalisti by mali rýchlo zistiť, či si Pičuškin vymýšľa alebo hovorí pravdu. Ozrejmil, že doživotne odsúdení väzni robievajú triky, že sa priznajú k ďalším brutálnym zločinom, aby aspoň na krátky čas neboli za mrežami, no v skutočnosti vyšetrovateľov vodia za nos.

Bitcovský maniak nepochybne tuší, že na slobodu sa už nikdy nedostane, respektíve by nedostal milosť ani po niekoľkých desaťročiach pobytu za mrežami. Úvaha Ignatova preto vyznieva logicky. Mimochodom, Pičuškin sa snažil zvrátiť trest doživotného odňatia slobody tak, že v roku 2007 požiadal, aby mu ho zmenili na 25 rokov väzenia, ale nepochodil.

K názoru Ignatova sa prikláňa novinárka Eva Merkačová, ktorá sledovala súdny proces s Pičuškinom a v roku 2016 ho navštívila v polárnej sove. „Maximálne sa usiloval o to, aby sa stal najhroznejším maniakom. Veľmi ťažko prežíval, keď sa dozvedel, že takzvaný angarský maniak ho prekonal v počte obetí," povedala pre server Gazeta. Brutálneho psychopata Pičuškina trápilo, keď sa v roku 2010 dozvedel o zatknutí Michaila Popkova. Zločincovi prezývanému angarský maniak potom na súde dokázali vraždu 79 žien a jedného milicionára.

Merkačová pokračovala, že nechápe, aké dôvody vedú kriminalistov, aby sa znovu zaoberali tvrdeniami Pičuškina o väčšom počet vrážd, pretože svojho času jeho ďalšie priznania označili za absurdné. „Neviem, ako to budú vyšetrovať, a prečo mu po toľkých rokoch zrazu uverili," podotkla.

Pičuškin zabíjal ľudí s tupým predmetom úderom do hlavy. Na súde hovoril, že počet obetí si vybral podľa počtu polí na šachovnici. Tých je 64. Svoju posadnutosť násilnou smrťou vysvetľoval tým, že vraždenie mu prinášalo obrovské vzrušenie. Prvú vraždu spáchal v roku 1992. Potom sa ako zločinec na dlhší čas odmlčal. Vo vraždení pokračoval od roku 2001 až do jeho zatknutia v roku 2006.

Keby sa v Rusku uplatňoval trest smrti, o Pičuškinovi by už nebola určite žiadna reč. Ruský trestný zákon obsahuje paragraf o najťažšom treste, ale v krajine sa nevykonávajú popravy už bezmála tri desaťročia. V súlade so záväzkami voči Rade Európy totiž v Rusku platí moratórium na trest smrti už od obdobia vládnutia Borisa Jeľcina. Nikoho tam nepopravili od leta 1996.