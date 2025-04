Ukrajinská armáda bojuje v ruskej Belgorodskej oblasti, potvrdil Zelenskyj. Tvrdí, že je to úplne spravodlivé

Ukrajinský prezident uviedol, že ho o situácii na fronte a o bojoch ukrajinských síl v pohraničí a na území nepriateľa v Kurskej a Belgorodskej oblasti informoval hlavný veliteľ ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj.

Tri systémy Buk zničené v jeden deň. Ukrajinci zasiahli ruskú protivzdušnú obranu v Kurskej oblasti Video

„Pokračujeme v aktívnych operáciách v pohraničných okresoch na území nepriateľa, a je to úplne spravodlivé – vojna sa musí vracať tam, odkiaľ prišla. Hlavný cieľ (ukrajinských operácií na západe Ruska) je rovnaký ako predtým – maximálne ochrániť naše územie, naše obce v Sumskej a Charkovskej oblasti pred ruskými okupantmi,“ povedal Zelenskyj vo večernom prejave na sociálnych sieťach, z ktorého citovali ukrajinské i zahraničné médiá.

„Je dôležité, že vďaka statočnosti a odolnosti našich vojakov bojujúcich v Kurskej oblasti a vďaka celej operácii sa podarilo zmenšiť tlak na iných úsekoch frontu, najmä v Doneckej oblasti (na východe Ukrajiny),“ zdôraznil Zelenskyj a za absolútnu prioritu označil aj naďalej ničenie ruskej techniky a všetkej logistiky ruských okupácií.

Ukrajinské sily podľa ukrajinského projektu DeepState doteraz ovládajú asi 140 z 1 300 kilometrov štvorcových, ktoré v západoruskom regióne dobyli po svojom prekvapivom vpáde na začiatku vlaňajšieho augusta.

Do Belgorodskej oblasti potom v oveľa obmedzenejšom rozsahu prenikli asi pred dvoma týždňami. Zelenskyj v piatok vyhlásil, že Rusi by sa v predvečer májových sviatkov radi pochválili víťazstvom, ale v Kurskej oblasti stále zostávajú ukrajinské sily a viažu tak na seba 64-tisíc ruských vojakov, ktorí by inak mohli byť nasadení na iných úsekoch frontu. „Chcú nás úplne vyhnať z Kurskej oblasti, ale znovu potvrdzujú, že tam zostávame. Nie sme v obkľúčení. A sme prítomní (v Rusku) nielen v Kurskej oblasti,“ povedal novinárom.

Ruský útok v Donecku zlyhal Video

„V Kurskej oblasti (Ukrajinci) držia značný – síce menší, ale značný – kus zeme. A držia sa v Belgorodskej oblasti na území južne od Belgorodu, ktoré možno veľmi dobre brániť,“ povedal minulý týždeň pri vypočutí v Kongrese generál Christopher Cavoli, veliaci americkým silám a silám NATO v Európe.

Postup ruských síl na Ukrajine sa od vlaňajšieho novembra mesiac čo mesiac spomaľuje, upozornil vo svojej aktuálnej správe o vývoji dlhšie ako tri roky trvajúceho konfliktu americký Inštitút pre výskum vojny.

Zatiaľ čo vlani v novembri ruská armáda na Ukrajine novo ovládla 730 kilometrov štvorcových, za marec to bolo 143 kilometrov štvorcových. A ukrajinské jednotky v posledných týždňoch podnikajú miestne obmedzené protiútoky v okolí Torecku a Pokrovsku, kde sa im podarilo získať späť stratené pozície, a spomaliť tak postup Rusov.

Naopak analytici z ukrajinského projektu DeepState, ktorý má blízko k ukrajinským ozbrojeným silám, upozorňujú, že sa zostruje situácia na severe Doneckej oblasti pri meste Lyman.