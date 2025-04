Najvyšší súd USA zrušil verdikt, ktorý bránil deportáciám Venezuelčanov podľa zákona z 18. storočia

Trump nariadil vyhostiť Venezuelanov v rámci ťaženia proti zločineckej organizácii Tren de Aragua. Túto organizáciu podľa šéfa Bieleho domu využíva vláda venezuelského autoritárskeho prezidenta Nicolása Madura, aby destabilizovala Spojené štáty. Kvôli aliancii medzi vládou a zločineckou organizáciou sa podľa Trumpa z Venezuely stal hybridný kriminálny štát, čo podľa šéfa Bieleho domu umožňuje pre deportácie využiť zákon o nepriateľských cudzincoch z roku 1798, ktorý naposledy využili Spojené štáty počas druhej svetovej vojny na internáciu osôb japonského, nemeckého či talianskeho pôvodu.

Trump zverejnil video útoku na Húsíov Video

Federálny súd 15. marca deportácie zablokoval a odvolací federálny súd toto predbežné rozhodnutie ponechal v platnosti. Zatiaľ čo súdny spor na federálnom súde pokračuje, rozhodla sa Trumpova administratíva vymôcť na Najvyššom súde verdikt, ktorý by predbežné opatrenie federálneho súdu zvrátil. Ministerstvo spravodlivosti v súdnych dokumentoch argumentovalo tým, že federálne súdy by nemali zasahovať do citlivých diplomatických rokovaní a že migranti by sa mali obrátiť na súdy v Texase, keďže sú tu zadržiavaní.

Najvyšší súd Trumpovej administratíve v pondelok vyhovel, zároveň jej ale nariadil, aby Venezuelčanom poskytla primeraný čas obrátiť sa na súd. Tiež uviedol, že venezuelskí migranti musia dostať šancu na súdne napadnutie deportácie ešte skôr, ako ich americké úrady pošlú z krajiny.