ONLINE: Európa zvyšuje výrobu munície, potrebuje dobehnúť Rusko

Tri systémy Buk zničené v jeden deň. Ukrajinci zasiahli ruskú protivzdušnú obranu v Kurskej oblasti Video Ukrajinskí vojaci v priebehu dvanástich hodín objavili a zasiahli tri ruské systémy protivzdušnej obrany Buk v ruskej Kurskej oblasti. Uviedlo velenie bezpilotných systémov ozbrojených síl Ukrajiny. Vojaci 413. ukrajinského bezpilotného práporu podnikli presné údery dronmi FPV na odpaľovacie vozidlo Buk-M2 maskované v zalesnenej oblasti. Útok spôsobil detonáciu rakiet a úplné zničenie systému Buk-M2. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:20 Európski spojenci Ukrajiny naďalej zvyšujú domácu výrobu komponentov a riešia nedostatok, ktorý bráni výrobe delostreleckej munície, napísal americký Inštitút pre výskum vojny (ISW).

Generálny tajomník NATO Mark Rutte povedal 7. apríla pre CBS News, že vyzval amerických a európskych lídrov, aby zvýšili výdavky na obranu a výrobu obranného priemyslu uprostred obáv z budúcej ruskej agresie proti Európe. Rutte poznamenal, že štáty NATO spoločne vyrábajú štyrikrát menej nábojov ako Rusko, a to napriek skutočnosti, že kombinovaná ekonomika NATO je 20-krát väčšia ako ruská.

Nemecký Rheinmetall podľa ISW výrazne investuje do výroby strelného prachu, získa nemeckého výrobcu nitrocelulózy Hagerdorn-NC, aby zvýšil svoje kapacity na výrobu streliva, najmä pre 155 mm delostrelecké granáty. Nitrocelulóza je kľúčovou zložkou pohonných látok pre modernú delostreleckú muníciu a inú muníciu, ktorá používa strelný prach. Rheinmetall v súčasnosti vyrába nitrocelulózu v závodoch vo Švajčiarsku, Španielsku a Južnej Afrike a do roku 2028 plánuje zvýšiť produkciu strelného prachu o viac ako 50 percent. Dcérska spoločnosť Rheinmetall Nitrochemie Aschau – ktorá vyrába nitrocelulózu, iné zložky strelného prachu a dynamit – zvýšila svoju výrobnú kapacitu o 60 percent od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 a plánuje zvýšenie o ďalších 40 percent do polovice roku 2025, píše ISW.

Generálny riaditeľ Rheinmetall Armin Papperger a generálny riaditeľ Saab Micael Johansson v apríli 2024 varovali, že Čína dodala drvivú väčšinu komponentov európskej munície, vrátane tých, ktoré sú potrebné pre nitrocelulózu, čo brzdilo výrobu európskej delostreleckej munície.

Agentúra Bloomberg v marci 2025 informovala, že Rheinmetall rozšíril svoje zdroje bavlny – kľúčovej zložky pre výrobu nitrocelulózy, ktorá čelila kritickému nedostatku na jar 2024 – z Európy a krajín priateľských k Európskej únii a vytvoril si zásoby na niekoľko rokov.