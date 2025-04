Americkú viceadmirálku odvolali z pozície vo vedení aliancie NATO

Čo nacvičujú americké bombardéry nad Európou? Video

Chatfieldová je zástupkyňou americkej armády vo Vojenskom výbore NATO a vôbec prvou ženou, ktorá viedla Naval War College, kde pôsobila do roku 2023.

Dôvod Chatfieldovej odvolania nateraz nie je jasný. Jeden zo zdrojov pripustil, že by mohlo súvisieť s tvrdým zásahom Pentagónu proti iniciatívam v oblasti diverzity, rovnosti a inklúzie.

Magazín Politico napísal, že prezident USA Donald Trump týmto svojím rozhodnutím zvýšil neistotu v súvislosti s úlohou USA v takmer osem desaťročí fungujúcej aliancii NATO.

Politico pripomenul, že antagonistická rétorika administratívy USA voči dlhoročným spojencom NATO – vrátane kritiky viceprezidenta J. D. Vancea v otázkach európskej kultúry, Trumpovho pokračujúceho naliehania, že USA by mali vlastniť Grónsko, a obrovských ciel uvalených na niektorých najbližších amerických obchodných partnerov – sú súčasťou prehlbujúcej sa roztržky v transatlantickej aliancii.

Chatfieldová sa dostala do pozornosti konzervatívnych médií v USA už v roku 2023 – krátko po svojom nástupe do funkcie. Kritici ju zaradili k prívržencom woke zmýšľania za jej vyhlásenia pri nástupe do funkcie rektorky Naval War College v roku 2019: vyslovila sa totiž za rešpektovanie rozdielnosti, rozmanitosti, dialógu, pretože takto sa – podľa nej – rodia nápady a vzniká spolupráca. Trumpov minister obrany Pete Hegseth, naopak, odsudzuje snahy o rozmanitosť v armáde ako rozdeľovanie jednoty a odvádzanie pozornosti, podotkol Politico.

Už pred funkciou v hierarchii NATO mala Chatfieldová s Alianciou rozsiahle skúsenosti: v rokoch 2015–17 zastávala funkciu zástupkyne vojenského predstaviteľa v Bruseli; predtým pôsobila ako vyššia vojenská asistentka na vojenskom veliteľstve NATO v belgickom Monse.

Vojenský výbor NATO, ktorý tvoria šéfovia armád zo všetkých 32 členských štátov, má podobnú úlohu ako predseda spoločného výboru náčelníkov štábov americkej armády. Výbor totiž radí spojencom vo vojenských otázkach i v oblasti jadrového plánovania.

Chatfieldová nie je prvým vysokopostaveným úradníkom, ktorého Trumpova administratíva náhle odvolala. Trump vo februári bez udania dôvodu prepustil náčelníčku námorných operácií admirálku Lisu Franchettiovú a predsedu spoločných náčelníkov štábov generála C. Q. Browna. Vo februárovej čistke boli prepustení aj zástupca náčelníka generálneho štábu vzdušných síl generál James Slife a Hegsethova vojenská asistentka generálporučíčka vzdušných síl Jennifer Shortová.

Minulý týždeň Trump bez uvedenia dôvodu prepustil generála Timothyho Hugha, šéfa Národnej bezpečnostnej agentúry a kybernetického veliteľstva USA.

Zmeny vo velení americkej armády prichádzajú v čase, keď Európa a aliancia NATO zvažujú vytvorenie novej koalície, v ktorej by Washington zohrával menšiu úlohu, konštatoval Politico.