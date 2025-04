Titanic ako nikdy predtým: 700-tisíc snímok vytvorilo digitálne dvojča lode, prináša úchvatné zistenia

Vrak Titanicu, ktorý leží 3 800 metrov hlboko v ľadových vodách Atlantiku, zmapovali výskumníci pred niekoľkými rokmi pomocou podvodných robotov. Vytvorili cez 700-tisíc snímok zo všetkých uhlov, čo umožnilo vytvoriť 3D repliku, teda digitálne dvojča plavidla.

Keďže je vrak obrovský a leží v šere hlbín, jeho prieskum pomocou ponoriek až do tej doby umožňoval len vzrušujúce momentky, napísala BBC a upozornila, že sken poskytuje prvý úplný pohľad na Titanic.

„Je to najzásadnejšia vec od objavenia vraku v roku 1985,“ myslí si Parks Stephenson, expert na Titanic, ktorý digitálne dvojča plavidla skúmal. „Zakaždým, keď si myslím, že som z toho videl všetko, čo som potreboval, uvidím niečo nové,“ dodal.

Výskumníci podľa denníka The Times analyzovali digitálnu repliku lode, aby lepšie pochopili, čo sa osudnej noci stalo, a ich zistenie sa v piatok chystá zverejniť National Geographic v dokumente nazvanom Titanic: The Digital Resurrection (Titanic: Digitálne vzkriesenie).

Po rokoch spoliehania sa na zmätené a protichodné svedecké výpovede si vedci môžu nasadiť okuliare na virtuálnu realitu, prejsť sa po vraku lode a dať dohromady obrovské množstvo dôkazov o tom, čo sa 14. apríla 1912 stalo, podotkol The Times. Obrí parník vtedy pri svojej prvej plavbe zo Southamptonu do New Yorku narazil do ľadovca. Teraz leží na dne oceánu rozlomený na dve časti, ktoré sú od seba vzdialené zhruba 800 metrov. Okolo je pole trosiek.

Experti študovali napríklad jednu z kotolní Titanicu, ktorá sa nachádza v zadnej časti v miestach, kde sa loď rozlomila na dve časti. Preživší totiž opisovali, že svetlá svietili aj v čase, keď sa už loď ponorila do vĺn. Skeny nasvedčujú tomu, že niektoré kotly boli v tom čase v prevádzke a do systému na výrobu elektriny stále prúdila para, čo by bola zásluha strojníkov, ktorí zostali a hádzali uhlie do kotlov, aby zaistili svetlá na palube, píše BBC.

Podľa Stephensona všetci pri katastrofe zomreli, ale pomohli zachrániť množstvo iných životov. „Zaistili fungujúce svetlá a elektrinu až do konca, aby poskytli posádke čas bezpečne spustiť záchranné člny s trochou svetla, a nie v absolútnej tme,“ povedal výskumník stanici. Na palube Titanicu bolo vyše 2 200 ľudí, o život ich pri nešťastí prišlo viac ako 1 500 ľudí.

Nová počítačová simulácia tiež poskytla ďalší pohľad na samotné potopenie plavidla, ktoré bývalo pred svojim tragickým koncom označované za nepotopiteľné. Loď bola navrhnutá tak, aby zostala na hladine, aj keby voda zaplavila štyri vodotesné oddelenia.

Simulácia naznačuje iba letmý stret s ľadovcom, po ktorom zostali diery v úzkom rade pozdĺž trupu. Ľadovec však podľa nej poškodil šesť oddelení. Poškodenie na samotnom skene nie je vidieť, pretože spodná časť prednej časti je skrytá pod sedimentom, podotkla BBC. Výskumníci podľa The Times simulovali stret s ľadovcom vďaka modelu lode, plánom Titanicu a dostupným informáciám o jeho rýchlosti.

Skeny Titanicu zaobstarala počas troch týždňov v roku 2022 spoločnosť Magellan, ktorá sa zaoberá hlbinným morským mapovaním, uviedol na svojom webe National Geograhphic. Využila pritom podľa neho dve diaľkové ovládané ponorky, ktoré systematicky preskúmavali miesto, vykonali meranie a zaobstarali státisíce snímok zo všetkých uhlov, z ktorých bolo potom možné zostaviť 3D model vraku.