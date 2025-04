'Blbec' verzus 'montér.' Trumpov architekt ciel sa dostal do ostrej hádky s Muskom. Kto je Peter Navarro?

Navarro už v minulosti preukázal svoju lojálnosť Trumpovi. Za ignorovanie predvolania Kongresu dostal minulý rok štyri mesiace väzenia.

Ide o peniaze: Trumpove clá a pokles trhov: Slováci prišli o tisíce eur Video Odpovedá Marián Búlik (OVB Allfinanz Slovensko). / Zdroj: TV Pravda

Navarro je autorom viacerých kníh, pričom rozhodujúcu úlohu v jeho kariére zohrala publikácia Death by China (Smrť Čínou), ktorú si počas prvej Trumpovej prezidentskej kampane kúpil Jared Kushner, prezidentov zať. Prezidentov blízky spojenec vo svojich publikáciách opakovane odkazuje na fiktívneho experta. Ako informoval v roku 2017 Vanity Fair, Trump vďaka tejto knihe začal s Navarrom spolupracovať. Ten sa postupne stal hlavnou postavou pri formovaní Trumpovej obchodnej politiky a šéfoval Národnej obchodnej rade aj Úradu pre obchodnú a výrobnú politiku.

Napriek titulu z prestížnej Harvardovej univerzity nie je Navarro vnímaný ako člen akademického mainstreamu. The Economist ho označil za plodného autora bez významných publikácií vo vedeckých časopisoch. Okrem obchodnej politiky sa počas pandémie COVID-19 dostal do konfliktov aj s vtedajším hlavným epidemiológom USA Anthonym Faucim. Jeho sporné názory a spojenectvo s Trumpom pretrvávajú aj po prehratých voľbách v roku 2020.

Spor s Muskom

Najnovšie sa Navarro dostal do otvoreného sporu s ďalším Trumpovým spojencom – Elonom Muskom, majiteľ spoločností Tesla, Space X a sociálnej siete X (bývalý Twitter). Trumpove clá miliardárovi znížili hodnotu majetku o desiatky miliárd dolárov. Musk navrhol vznik bezcolnej zóny medzi USA a EÚ, čo Navarru vyprovokovalo k tomu, aby Muska nazval „montérom áut“. Musk mu na oplátku odkázal, že je „naozajstný blbec“, ktorý je „hlúpejší ako vrece tehál“. Musk ho taktiež zosmiešnil Navarroveho fiktívneho experta „Rona Varu“, ktorého autor opakovane cituje vo svojich knihách, píšu novinky.cz.

Trump podpisuje recipročné clá Video Zdroj: White House

Spory medzi Navarrom a Muskom odhaľujú napätie aj v rámci samotnej Trumpovej administratívy. Kým Navarro tvrdí, že „cla sú skvelé pre Ameriku“ a v rozhovore pre Fox News garantoval, že recesia nehrozí, trhy reagujú neistotou a výrazne sa poklesli.

Podľa denníka The Washington Post spôsobili clá zatiaľ najväčšiu nezhodu medzi americkým prezidentom a Muskom. Ten bol pritom najštedrejším podporovateľom jeho volebnej kampane, za čo ho Trump poveril vedením oddelenia pre efektivitu vlády (DOGE) so značnými právomocami. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová však poprela, že by medzi nimi došlo k nejakým rozporom. Trumpovi poradcovia údajne prichádzajú s rôznymi názormi, ale konečné rozhodnutie je na ňom, a keď ho prijme, všetci „ťahajú za jeden povraz“.

Odkaz Navarru – verte Trumpovi

Plošné clá takmer na celý dovoz ohlásil Trump minulú stredu. Základnú sadzbu vo výške desať percent začali USA uplatňovať od soboty, na niektoré krajiny sa však majú vzťahovať vyššie, tzv. recipročné clá. Tie začnú platiť od dnešného dňa. Na import z EÚ uvalila Trumpova vláda až 20-percentné clo.

Americký prezident odmietol ponuku predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej, aby EÚ a USA zrušili všetky vzájomné clá na priemyselnú produkciu. Namiesto toho navrhol, aby členské krajiny EÚ dovážali z USA viac energie, čím by vyrovnali obchodný deficit Spojených štátov. „Budú od nás musieť kupovať energiu, pretože ju potrebujú,“ zdôvodnil na tlačovej konferencii s tým, že USA by vďaka tomu od únie získali až 350 miliárd dolárov týždenne.

Zatiaľ čo Peter Navarro ostáva Trumpovým verným podporovateľom a obhajcom tvrdého protekcionizmu, jeho metódy a výroky vyvolávajú vlnu kritiky doma aj v zahraničí. Ako poznamenal Fox News, Navarro naďalej uisťuje verejnosť: „Verte Trumpovi.“ Otázkou ostáva, ako dlho ešte bude tento typ ekonomickej politiky prijateľný aj pre Trumpových najbližších spojencov.

Odborníci pritom varujú, že Trumpove clá môžu mať neblahé následky nielen na amerických spotrebiteľov, ale aj na zahraničnú politiku USA v Ázii. Biely dom ich totiž uvalil aj na krajiny ako Vietnam, s ktorými Američania dosiaľ rozvíjali sľubnú spoluprácu. Zavedenie ciel by tieto štáty mohli považovať za podraz, čo ich môže priviesť k tomu, aby sa orientovali na Čínu. Washington by tak dosiahol presný opak toho, o čo sa usiluje.