Vulgárny Trump o iných krajinách: „Lezú mi do zadku“. Tvrdí, že na clách vyberie dve miliardy dolárov denne

Tí aktuálne hľadajú akúkoľvek možnosť, ako clá znova znížiť. „Lezú mi do zadku. Zomierajú túžbou sa dohodnúť,“ bavil šéf Bieleho domu účastníkov republikánskej večere svojimi tvrdeniami. Vyhlásil tiež, že jeho vlasť žiadne dohody nepotrebuje. A že vie, čo robí, referuje český iDnes.

„Tieto krajiny nám volajú, lezú mi do zadku, umierajú túžbou sa dohodnúť,“ povedal Trump na utorkovej večeri, pri ktorej jeho Republikánska strana vyberala peniaze na svoju prevádzku. Zahraniční štátnici vraj urobia čokoľvek, aby sa colnej novinke, platiacej od stredajšieho rána, vyhli. „Prosím, prosím, pane, urobte dohodu. Urobím čokoľvek, pane,“ parodoval ich prezident.

Trošku výbušné

Trump tiež bez ďalších podrobností uviedol, že Spojené štáty na clách získavajú dve miliardy dolárov denne. Pripustil, že ich vyhlásenie bolo trochu výbušné, avšak podľa BBC trvá na tom, že pre Spojené štáty sú clá potrebné. Šéf Bieleho domu tiež podpísal viacero nariadení na zvýšenie ťažby uhlia v Spojených štátoch.

Trump od nástupu do funkcie tento rok v januári zaviedol širokú škálu ciel na dovoz tovaru z prakticky všetkých krajín sveta. Napríklad v stredu vstúpia do platnosti takzvané recipročné clá týkajúce sa Európskej únie a Číny. Ich sadzba je 20, respektíve 34 percent.

Prezident pripustil, že ohlásenie dovozných poplatkov bolo „trochu výbušné“, ale trvá na tom, že sú kľúčové pre jeho víziu Spojených štátov.

Trump povedal, že v posledných dňoch je jeho administratíva v kontakte s „mnohými, mnohými krajinami“, ktoré chcú rokovať o clách. „Naším problémom je to, že s toľkými sa tak rýchlo nemôžeme stretnúť,“ povedal Trump v Bielom dome počas stretnutia so zákonodarcami, predstaviteľmi priemyslu alebo baníkmi. „Ale my to robiť nemusíme, pretože clá platia a peniaze pritekajú v takej miere, ako sme ešte nevideli,“ dodal prezident.

Trump dnes tiež podpísal nariadenia, ktoré zrušia obmedzenia týkajúce sa ťažby uhlia a zrušia plánované zatváranie radu uhoľných elektrární naprieč Spojenými štátmi. Agentúra AFP k tomu napísala, že súčasná americká administratíva chce „rozbehnúť vo veľkom“ ťažbu uhlia s cieľom viac ako zdvojnásobiť výrobu elektrickej energie, aby uspokojila dopyt zo strany technológií využívajúcich umelú inteligenciu.