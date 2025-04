Nemecko: Blok CDU/CSU a sociálni demokrati sa dohodli na vzniku vlády. Podľa nového prieskumu má najvyššiu podporu AfD

Blok nemeckých kresťanských strán CDU/CSU sa so sociálnymi demokratmi (SPD) dohodol na vytvorení koaličnej vlády. Informovala o tom v stredu agentúra AP. Koaličnú zmluvu sa podľa zaslaných pozvánok chystajú predstaviť na spoločnej tlačovej konferencii v Berlíne o 15.00 h, píše TASR.

Koaličné rokovania začali niekoľko týždňov po predčasných voľbách z 23. februára, v ktorých zvíťazil blok CDU/CSU so ziskom 28,5 percenta hlasov. SPD zaznamenala najhorší povojnový výsledok so ziskom 16,4 percenta hlasov. Tým sa prepadla až na tretie miesto za Alternatívu pre Nemecko (AfD), ktorú podporilo 20,8 percenta voličov a v percentuálnom vyjadrení si zdvojnásobila voličskú podporu. S AfD však ostatné parlamentné strany odmietajú spolupracovať, označujúc ju za krajnú pravicu a hrozbu pre demokraciu.

Šéf kresťanských demokratov a zrejme budúci spolkový kancelár Friedrich Merz si želal vytvorenie novej vlády do veľkonočných sviatkov. Do funkcie by ho mohol parlament potvrdiť možno už začiatkom mája, napísala AP.

Na stredajšej tlačovej konferencii by sa podľa agentúry DPA mal Merz objaviť spolu so spolupredsedom SPD Larsom Klingbeilom a bavorským premiérom Markusom Söderom, predsedom bavorskej CSU.

Dohoda na koaličnej vláde v Berlíne prichádza v čase hlbokej ekonomickej neistoty v Nemecku i Európe po tom, ako americký prezident Donald Trump minulý týždeň uvalil na dovoz z EÚ 20-percentné clo. To by mohlo mimoriadne tvrdo zasiahnuť nemecké hospodárstvo, ktoré je orientované na vývoz, napísal magazín Politico.

AfD je prvýkrát v prieskume najsilnejšou stranou, dostala by štvrtinu hlasov

Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa v prieskume verejnej mienky po prvý raz stala najsilnejšou politickou stranou v Nemecku. Podľa dnes zverejnenej sondáže agentúry Ipsos by vo voľbách získala 25 percent hlasov. Konzervatívna únia CDU / CSU, ktorá vyhrala februárové predčasné parlamentné voľby, by získala 24 percent. AfD je označovaná za pravicovo populistickú až krajne pravicovú stranu, ostatné parlamentné strany s ňou odmietajú spolupracovať.

Podpora AfD v prieskumoch v posledných dňoch rástla, v prieskume zverejnenom v sobotu agentúrou INSA prvýkrát dosiahla rovnaký výsledok ako CDU /CSU. Obe zoskupenia mali 24 percent. V dnes zverejnenom prieskume agentúry Ipsos AfD prvýkrát konzervatívcov prekonala, a to o percentuálny bod. Vo februárových predčasných voľbách do Spolkového snemu zvíťazila CDU / CSU Friedricha Merza s 28,5 percenta hlasov, AfD skončila druhá s 20,8 percenta.

Podľa prieskumu agentúry Ipsos vzrástla výrazne podpora tiež postkomunistickej strane Ľavice, ktorá by teraz dostala 11 percent hlasov. Vo februárových voľbách dosiahla 8,8 percenta, ešte vlani na jeseň sa pritom očakávalo, že zo snemu vypadne. Taktiež strana Zelených by dostala podľa prieskumu 11 percent, čo je zhruba rovnako ako vo voľbách, kde získala 11,6 percenta. Podpora sociálnej demokracie (SPD) ďalej klesla a je na 15 percentách. V hlasovaní na konci februára strana dostala 16,4 percenta, a dosiahla tak najhorší výsledok v povojnových dejinách.