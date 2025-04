Expert: Ovečkin sa nemusí báť, že Putin mu dá rádioaktívny čaj

„Alexander Ovečkin je súčasťou Putinovho tímu. Nemajme o tom žiadne ilúzie. Nemôžete ho prinútiť, aby sa na svet pozrel očami Kyjeva. Nemyslím si, že by som mohol zmeniť Ovečkinove názory, ale pokúsil by som sa mu cez jeho rodinu priblížiť to, čo sa deje na Ukrajine,“ povedal pre Pravdu Roger Hilton z Kanadského inštitútu pre globálne vzťahy. Ovečkin už za Washington Capitals v NHL strelil 895 gólov, čo je rekordný historický zápis.

Zo športového hľadiska je rekord Alexandra Ovečkina fenomenálny. Je však vhodné ho oslavovať, keď sa ruský hokejista nikdy ani náznakom nedištancoval od Vladimira Putina, ktorý pokračuje vo vojne proti Ukrajine?

Tento úspech musíme rešpektovať, najmä v dnešnej modernej NHL, v ktorej majú tímy prepracované obranné systémy a počet gólov sa znižuje. Skutočne to vyzeralo tak, že strelecký rekord Wayna Gretzkého už nikdy nikto neprekoná. Takže skutočnosť, že sa to niekomu podarilo, že niekto hrá hokej na takej úrovni takmer vo veku 40 rokov, si jednoznačne zaslúži uznanie. No jedna vec je oslavovať samotný rekord, a druhá vec je to, ako sa postaviť k hráčovi, ktorý to dokázal. Ovečkin je verejným predstaviteľom Putinovho systému. Nemajme o tom žiadne ilúzie. Nie je to len o tom, že stále má na svojom profile na sociálnej sieti Instagram fotografiu so šéfom Kremľa. V Rusku platí, že šport je politická záležitosť. Je to súčasť propagandy a využíva sa na to, aby Moskva mohla na medzinárodnej scéne predviesť nadradenosť svojho systému. Je to ešte dedičstvo sovietskych čias, veď si len spomeňme, aké dôležité boli pre ZSSR letné i zimné olympijské hry. Dnes to nie je iné. Dokonca je to možno ešte horšie. Šéfka propagandistickej televízie RT Margarita Simonianová a ďalší robia všetko preto, aby dali priestor tomu, čo Ovečkin dokázal.

Kremľu to môže pomôcť?

Je to niečo, čo sa dá prezentovať ako dôkaz ruskej výnimočnosti. Kremeľ môže tvrdiť, že Ovečkin to dokázal napriek prekážkam so sankciami a tomu, že sú všetci proti nemu. Ale rekordérom je teraz on, nie Gretzky, ktorý má, myslím, predkov aj z Ukrajiny. Nebolo by to prekvapujúce, keby kremeľská propaganda tento moment využila. Že Rusko je lepšie ako Ukrajina. Zároveň sa Moskva usiluje cez športové úspechy normalizovať vzťahy so Západom. Nová šéfka Medzinárodného olympijského výboru, bývalá plavkyňa zo Zimbabwe Kirsty Coventryová, hovorí, že by sa dal zvážiť návrat Ruska na olympiády. Podobné je to v prípade Medzinárodnej hokejovej federácie. NHL tiež rieši svoje vzťahy s Ruskom. A bol som veľmi znechutený, keď delegácia z môjho tímu Montreal Canadiens navštívila Petrohrad.

Čo sa stalo?

V minuloročnom drafte si Montreal vybral Ivana Demidova, ktorý hrá v Petrohrade. Získal ho z piateho miesta, a jediný dôvod, prečo nebol prvý alebo druhý, bol ten, že panovali obavy, či sa bude vedieť dostať z Ruska. Tesne pred Vianocami vedenie Canadiens vrátane generálneho manažéra navštívilo Petrohrad. Tam z toho natočili veľa videí a delegácia sa stretla aj s ľuďmi, na ktorých sú uvalené sankcie. Je to normalizácia toho, čo robí Rusko. Odkaz takýchto stretnutí je, že s Moskvou sa dá rozprávať napríklad o hokeji a mať s ňou produktívne a priateľské vzťahy, hoci pácha zločiny proti ľudskosti a unáša deti. Mimochodom, poznáte príbeh ruského hokejistu Artemija Panarina?

Prečo ho spomínate?

Panarin je tiež ruská hokejová superhviezda. Predtým, ako podpísal veľkú zmluvu s New York Rangers, poskytol rozhovor, v ktorom úplne otvorene kritizoval Putinov režim, korupciu a nezákonnosti v krajine. Panarin vravel, že Rusko je veľmi podobné mafiánskemu štátu. Rozprával o tom, že keď bol menší, mama mu musela zašiť lístok na vlak do bundy, aby ho neokradli, a ako celá krajina v podstate funguje len pre dve mestá, pre Moskvu a Petrohrad. Následne sa objavili obvinenia, že Panarin bil ženy. Neviem, či je to pravda alebo nie. Ale tieto správy zverejnili potom, čo hokejista hovoril o nespokojnosti s ruským politickým systémom. Výsledkom boli pochybnosti o Panarinovej dôveryhodnosti. Keď sa vrátim k Ovečkinovi, tak pre mňa bude jeho rekord navždy zatienený jeho vzťahom s Putinom. Je to podobné ako prípad Barryho Bondsa, ktorý je držiteľom rekordu v počte homerunov v bejzbale. Ale vieme, že bral steroidy, hoci môžeme zo športového hľadiska rešpektovať jeho výkon.

Spomenuli ste už Gretzkého a jemu očividne neprekáža, že Ovečkina podporuje. A vieme tiež, že takýto príbeh je dobrý pre NHL aj z komerčného hľadiska, však?

V každom športe by sa takému monumentálnemu rekordu venovala pozornosť. Je to v podstate povinnosť vlastníkov a vedenia NHL, aby to propagovali. Šéf ligy Gary Bettman si vlastne v tomto prípade iba robí svoju prácu. NHL má dobré dôvody na to, aby rekord oslávila, ale zároveň by mala pripomenúť, čo robí Rusko na Ukrajine. Vravel som, ako boli ľudia z Montrealu Canadiens v Petrohrade. Ak tam už išli, tak mali podľa môjho názoru ako gesto dobrej vôle spraviť niečo na podporu Ukrajiny. Ale musím povedať, že Rusko bolo vždy jedným z kľúčových trhov pre NHL, ktorá sa naň chce vrátiť, ak bude mier, o ktorom hovorí aj americký prezident Donald Trump. V lige sú stále staré superhviezdy ako Ovečkin či Jevgenij Malkin v Pittsburghu a pamätáme si gardu v Detroite. NHL očividne vie, čo robí, a potrebuje nových ruských hráčov. Spomenul som už Demidova a v tíme Philadelphia Flyers má hrať Matvej Mičkov. Liga nechce stratiť ruský trh a bude prezentovať týchto hráčov ako nové superhviezdy, ktoré možno raz prekonajú Ovečkinov rekord. Pre NHL je dôležitá aj ďalšia vec.

Aká?

NHL odviedla skutočne skvelú prácu pri diverzifikácii svojho medzinárodného profilu. Globálne hokejové série sa hrajú v Česku, Švédsku či Fínsku. Vzhľadom na veľké peniaze oligarchov v Moskve si viem predstaviť, že NHL by tam v budúcnosti rada videla zápasy, v ktorých proti sebe budú hrať ruské superhviezdy. Podobné je to s turnajom štyroch krajín, ktorý by sa mohol rozšíriť na šesť štátov. Ku Kanade, USA, Fínsku a Švédsku môžu pribudnúť Česko a Rusko. Už teraz sa v hokejových podcastoch, ktoré počúvam, často hovorí, ako ruskí hráči na tom turnaji chýbajú. A podobne sa vyjadrujú aj fanúšikovia. Nemyslím si, že skutočne chápu, čo sa deje na Ukrajine. Možno sa vrátime do časov bojkotov. Do doby, keď Sovietsky zväz napadol Afganistan a viaceré západné krajiny nešli roku 1980 na olympijské hry do Moskvy. A potom roku 1984 východný blok bojkotoval olympiádu v Los Angeles. Ak by na hokejový turnaj krajín prišlo Rusko, azda by naň nemala ísť Kanada. Lebo diplomacia a šport sú prepojené. Jeden zo šialených nápadov, ktorý vyplynul z telefonátu Trumpa a Putina, bol, že chceli zorganizovať hokejový zápas. Existuje veľa rôznych dôvodov, pre ktoré chce NHL udržiavať dobré vzťahy s Ruskom.

Fanúšikovia, ale aj ľudia z NHL neraz tvrdia, že Ovečkin sa nemôže postaviť proti Putinovi, lebo by ho Kremeľ potrestal. Čo si o tom myslíte?

Ovečkin je v Rusku niečo ako princ alebo vojvoda. Pri všetkej úcte je strach o neho či o jeho rodinu prehnaný. Už sme hovorili o Panarinovi, ktorý napriek všetkému stále inkasuje svoje milióny v New Yorku a nevypil rádioaktívny čaj. Netvrdím, že je jednoduché postaviť sa Putinovi. Ale neznamená to, že pre Ovečkina by to bolo skutočne nebezpečné. Má postavenie a urobil toho veľa pre ruský hokej.

Čo by ste Ovečkinovi povedali, keby ste ho stretli?

Neverím, že by sa ním dalo pohnúť z ideologického hľadiska. Ovečkin je súčasťou Putinovho tímu. Nemôžete ho prinútiť, aby sa na svet pozrel očami Kyjeva. Keď sa ho pýtali na vojnu, iba nevýrazne povedal, že chce mier. Ale mier pre koho? No keby som si s ním mal sadnúť, snažil by som sa mu v osobnej rovine vysvetliť, čo sa deje. Ovečkin je rodinne založený muž, má dvoch synov a starších rodičov. Povedal by som, vieš, Alex, ako by si sa cítil, keby tvoje deti uniesli z domu alebo by boli svedkami raketového útoku, kým by boli niekde na ihrisku v Moskve? Ako by si sa cítil, keby tvoji synovia nemohli ísť do školy a v pokoji sa učiť? Čo by si robil, keby tvojich rodičov museli uprostred noci evakuovať a museli by ísť za zvuku sirén do krytu? Nemyslím si, že by som mohol zmeniť Ovečkinove názory, ale pokúsil by som sa mu cez jeho rodinu priblížiť to, čo sa deje na Ukrajine.