Grécko ochromil generálny štrajk, odbory chcú rýchlejší rast platov a miezd

Zamestnanci súkromného sektora, ktorý vstúpili do 24-hodinového štrajku proti vysokým životným nákladom v Aténach 9. apríla 2025.

AP spresnila, že komerčné lety do a z Grécka, ako na vnútroštátnych linkách sú od stredy do štvrtkovej polnoci zrušené. K protestu sa totiž pripojili letoví kontrolóri. Autobusy, trolejbusy, vlaky, električky a metro v Aténach budú fungovať v obmedzenom režime.

Denník eKathimerini napísal, že magistrát Atén už v pondelok vyzval obyvateľov a majiteľov firiem, aby v stredu nevynášali odpadky z dôvodu 24-hodinového generálneho štrajku, ktorý zastaví pravidelný zvoz domového odpadu. Mesto argumentovalo aj obavami o verejné zdravie a čistotu a požiadalo obyvateľstvo o spoluprácu s cieľom pomôcť zachovať vzhľad mesta. Magistrát očakáva, že zber odpadu sa po štrajku obnoví.

Štrajk vyhlásili dve najväčšie odborové konfederácie, ktoré združujú zamestnancov v štátnom a súkromnom sektore. V Aténach a ďalších veľkých mestách sa uskutočnili protestné pochody s tisíckami účastníkov. Vo veľkých mestách bola tiež výrazne obmedzená hromadná doprava, uvádzajú grécke médiá.

Podľa denníka To Vima odbory požadujú rýchlejší rast miezd a platov, ktorý by dorovnal infláciu z minulých rokov. Zväzy tiež chcú obnovenie 13. a 14. platov zrušených počas finančnej krízy či rozšírenie kolektívneho vyjednávania na všetky sektory. Ďalšie požiadavky štrajku sa týkajú dostupného bývania či väčšej ochrany zamestnancov na pracovisku.

Odbory poukazujú na to, že kvôli inflácii gréckej domácnosti svoju spotrebu znížili o desatinu v porovnaní s rokom 2019. Priemerná mzda dosahuje v krajine podľa údajov ministerstva práce 1 342 eur, čo je o desatinu menej ako v roku 2010, keď sa v krajine začala finančná kríza. Vláda tvrdí, že jej cieľom je zvýšiť priemernú mzdu do roku 2027 na najmenej 1 500 eur. To ale odbory považujú za nedostatočné, píše agentúra Reuters.

Generálny štrajk časovo koliduje s platnosťou nových dovozných ciel, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na mnohých obchodných partnerov USA vrátane EÚ, ktorej vyrubil 20-percentné dovozné clo.

Agentúra AFP uviedla, že Grécko zaznamenalo v minulom roku vysoký ekonomický rast, ale platy zostávajú nízke aj napriek rastúcim daniam a inflácii, ktorá v polovici minulého roka dosiahla 3,5 percenta. V reakcii na nespokojnosť obyvateľstva vláda od 1. apríla zvýšila minimálnu mzdu na 880 eur, čo predstavuje nárast o 6,4 percenta. Pôvodne bola minimálna mzda 830 eur.