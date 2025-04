Ukrajina: Na strane Rusov už bojujú aj Číňania, dvoch sme zajali

Zapojila sa do vojny na Ukrajine už aj Čína? Ako informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, všetko naznačuje, že na ruskej strane bojujú aj čínski vojaci. Dvoch z nich Ukrajinci zajali v Doneckej oblasti a podľa Kyjeva ich je medzi okupantmi oveľa viac. Ukrajinské ministerstvo si preto už predvolalo čínskeho chargé d'affaires, aby situáciu vysvetlil. Peking, ktorý sa ku konfliktu stavia navonok neutrálne, aj keď ruskú agresiu nikdy neodsúdil, obvinenia z účasti svojich vojakov odmietol.

„Naša armáda zajala dvoch čínskych občanov, ktorí bojovali ako súčasť ruskej armády. Stalo sa to na ukrajinskom území – v Doneckej oblasti. Našli sa u nich doklady totožnosti, bankové karty a osobné údaje,“ napísal Zelenskyj v utorok na sociálnej sieti X.

„Máme informácie, ktoré naznačujú, že v okupačných jednotkách je omnoho viac čínskych občanov ako len títo dvaja. Momentálne preverujeme všetky skutočnosti – pracuje na tom rozviedka, Bezpečnostná služba Ukrajiny a príslušné zložky ozbrojených síl,“ dodal.

Kyjev žiada reakciu

Ako uviedol portál Ukrainska Pravda, Číňanov zajali neďaleko mesta Kramatorsk, kde Ukrajinci zo 157. samostatnej mechanizovanej brigády narazili na šiestich čínskych vojakov. Došlo k boju, po ktorom dvaja z nepriateľov padli do zajatia.

„Treba poznamenať, že občania Čínskej ľudovej republiky boli na strane nepriateľa – v bojovej zóne so zbraňami v rukách ako súčasť ruských okupačných jednotiek,“ pripomenul server.

Podľa jeho zdrojov mali Ukrajinci už niekoľko týždňov informácie, že v ruskej armáde rozmiestnenej v smere na mesto Siversk slúžia nejakí Číňania, ale potvrdilo sa to až teraz, keď sa dvoch z nich podarilo chytiť.

Zelenskyj na platforme X prezradil, že zajatcov teraz vyšetruje Bezpečnostná služba Ukrajiny. Pridal i krátke video, na ktorom vidieť mladého čínskeho vojaka v maskáčoch s putami na rukách, ako čosi vysvetľuje.

„Ukrajinskému ministrovi zahraničných vecí som nariadil, aby hneď kontaktoval Peking a objasnil, ako chce na to Čína reagovať,“ napísal k tomu Zelenskyj.

Upozornil, že zapojenie Číny a ďalších krajín do konfliktu – či už priamo alebo nepriamo – je „jasným signálom, že Putin mieni urobiť čokoľvek, len nie ukončiť vojnu“.

Podľa ukrajinskej hlavy štátu, naopak, hľadá spôsoby, ako pokračovať v boji. „To si rozhodne vyžaduje reakciu. Odpoveď Spojených štátov, Európy a všetkých ľudí na celom svete, ktorí chcú mier,“ doplnil prezident.

Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová označila správy o zadržaní dvoch čínskych občanov, ktorí bojovali na ruskej strane, za znepokojujúce.

„Čína je hlavným sponzorom Ruska vo vojne na Ukrajine. Dodáva takmer 80 percent tovaru dvojakého využitia, ktorý Rusko potrebuje na vedenie vojny,“ vyhlásila v utorok na tlačovej konferencii.

„Tovarom dvojakého využitia“ (dual-use goods) sa nazývajú výrobky, ktoré sa dajú použiť tak na civilné, ako aj na vojenské účely.

Vláda bývalého amerického prezidenta Joea Bidena Peking pritom už vlani obvinila, že ruskému agresorovi poskytuje priamu vojenskú pomoc.

Bruceová pripomenula i slová šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, že ďalšia spolupráca týchto dvoch jadrových mocností (Ruska a Číny) len prehĺbi nestabilitu vo svete a spôsobí, že USA a ďalšie krajiny budú menej bezpečné, menej chránené a budú tiež horšie prosperovať. „Myslím si, že to je ešte mierne vyjadrenie,“ podotkla hovorkyňa.

Čína: Sme neutrálni

Podľa Zelenského je Čína – po Iráne a Severnej Kórei – ďalším štátom, ktorý vojensky podporuje ruskú inváziu na Ukrajinu.

„Je tu však rozdiel: Severokórejčania proti nám bojovali v Kurskom výbežku (na území Ruskej federácie, pozn. red.), no Číňania bojujú na území Ukrajiny. Myslím si, že to je dôležitá vec, ktorú musíme prediskutovať so svojimi partnermi,“ citovala hlavu štátu Ukrainska Pravda.

Ako na sociálnej sieti X poznamenal ukrajinský šéf diplomacie Andrij Sybiha, odhalenie čínskych občanov v radoch ruských ozbrojených síl spochybňuje deklarovanú snahu Pekingu o dosiahnutie mieru a podkopáva i jeho dôveryhodnosť ako člena Bezpečnostnej rady OSN. Jeho rezort si preto už predvolal čínskeho chargé d'affaires.

Obvinenie Kyjeva, že „po boku Rusov bojuje veľa čínskych občanov“, Peking v stredu odmietol ako „absolútne neopodstatnené“.

„Postoj čínskej strany v otázke ukrajinskej krízy je jasný a jednoznačný, získal široký súhlas medzinárodného spoločenstva,“ uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí Lin Ťien.

Krajanov zároveň vyzval, aby sa vyhýbali konfliktným zónam a účasti vo vojnách. Peking trvá na tom, že je v tejto vojne nestranný a vojensky nepodporuje ani Rusko, ani Ukrajinu.

Ako možné vysvetlenie, prečo v ruskej armáde bojuje i niekoľko Číňanov, prichádza do úvahy aj fakt, že ide o dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili ako žoldnieri. Rusko aj Ukrajina to umožňujú a ľudia, čo sa pre takú službu rozhodnú, to môžu spraviť i bez vedomia úradov vo svojej domovskej krajine.