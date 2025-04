Kyjev spustil ofenzívu v ruskej Belgorodskej oblasti. Chce tak obmedziť útoky Moskvy

„Kroky, ktoré podnikáme smerom na Belgorod, slúžia na to, aby sme Rusom zabránili v nových útokoch smerom na Charkovskú alebo Sumskú (oblasť),“ povedal Zelenskyj novinárom na brífingu v Kyjeve.

Ukrajinská hlava štátu tiež uviedla, že krajina má záujem kúpiť „veľký balík“ amerických zbraní. „Chceme to urobiť a sme pripravení,“ povedal prezident. „Boli sme schopní nájsť 30 či 50 miliárd (dolárov)“ na nákup, upresnil.

Zelenskyj sa vyjadril aj k údajnému nasadeniu čínskych vojakov na strane Ruska. „Toto je druhá chyba, ktorú Rusko urobilo. Prvá bola Severná Kórea. Myslím si, že teraz do tejto vojny zatiahli aj Čínu," povedal prezident novinárom.

Oznámil, že Ukrajina je pripravená vymeniť dvoch zadržaných čínskych vojakov za ukrajinských zajatcov. Kyjev má podľa jeho slov údaje o najmenej 155 čínskych občanoch, ktorí boli vyslaní na front.

Čína v stredu odmietla ako „absolútne nepodložené“ tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že „mnoho“ čínskych občanov bojuje po boku ruských síl vo vojne na Ukrajine. Čínske ministerstvo zahraničných vecí zároveň vyzvalo svojich občanov, aby sa vyhli zónam konfliktov a nezapájali sa do vojenských sporov.

V polovici októbra 2024 juhokórejská rozviedka oznámila, že Severná Kórea sa rozhodla vyslať vyše 10-tisíc svojich vojakov do Ruska, aby ho podporila vo vojne s Ukrajinou. Čoskoro sa objavili správy, že dorazili do Ruska a poslali ich do Kurskej oblasti, kam v auguste nečakane vpadli ukrajinské sily a obsadili časti tohto územia.