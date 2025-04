ONLINE: Populárny bývalý ruský generál sa vracia na front

Bývalý ruský generál Popov, ktorý bol obvinený zo sprenevery po svojej kritike situácie na fronte, sa vracia do vojny na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine trvá 1 142 dní Tri systémy Buk zničené v jeden deň. Ukrajinci zasiahli ruskú protivzdušnú obranu v Kurskej oblasti Video Ukrajinskí vojaci v priebehu dvanástich hodín objavili a zasiahli tri ruské systémy protivzdušnej obrany Buk v ruskej Kurskej oblasti. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany Ruský zločin: Matky nad rakvami svojich detí Kryvyj Rih sa rozlúčil s civilnými obeťami ruského raketového útoku.

7:10 Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 1 420 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 929-tisíc, uviedol vo štvrtok na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o tri tanky, 12 obrnených bojových vozidiel pechoty a 70 delostreleckých systémov.

Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 10 579 tankov, 22 033 obrnených bojových vozidiel pechoty a 25 982 delostreleckých systémov.

6:35 Estónsky parlament v stredu schválil návrh zákona na posilnenie námornej obrany krajiny. Podľa neho bude môcť estónska armáda použiť silu proti akejkoľvek lodi, ktorá zaútočí na dôležité námorné objekty či infraštruktúru.

Ide o reakciu na minuloročný incident, keď došlo k poškodeniu elektrického vedenia Estlink 2 medzi Fínskom a Estónskom a zničeniu niekoľkých telekomunikačných káblov na dne Baltského mora. Vyšetrovatelia pracujú s podozrením, že poškodenie zapríčinila kotva ropného tankera Eagle S, ktorú ťahal desiatky kilometrov po dne. Je súčasťou tzv. ruskej tieňovej flotily a Moskva používa tieto lode často v zlom technickom stave na obchádzanie sankcií uvalených za inváziu na Ukrajinu, napríklad pri vývoze ropy.

„Každý zákon má svoj význam. V tomto prípade je dôvodom náš východný sused, ktorý pre nás predstavuje skutočné nebezpečenstvo," ozrejmil predstaviteľ národného výboru pre bezpečnosť v stredu v parlamente, pričom odkazoval na Rusko. Návrh musí ešte podpísať prezident a potom zverejniť v zbierke zákonov, aby nadobudol platnosť. Schválilo ho 62 zo 70 prítomných poslancov.

Napätie v Baltskom mori sa zvyšuje od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Odborníci a politici tvrdia, že nedávne incidenty týkajúce sa dôležitej infraštruktúry sú súčasťou hybridnej vojny medzi Ruskom a Západnými krajinami.

6:30 Najmenej dvaja zranení museli byť hospitalizovaní po nálete ruských dronov na prístavné mesto Mykolajiv na juhu Ukrajiny, oznámil dnes na sociálnej sieti šéf oblastnej správy Vitalij Kim. Niekoľko ďalších ranených ošetrili zdravotníci na mieste. Náletu počas noci čelilo tiež hlavné mesto krajiny, ktorá sa už štvrtým rokom bráni ruskej agresii. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval o požiari skladov. Obete či ranení zatiaľ nie sú hlásení.

Ruská protivzdušná obrana počas noci zasahovala v okolí hlavného mesta, uviedol na svojom webe denník Kommersant s odvolaním sa na očitých svedkov z mesta Naro-Fominsk, ktoré leží približne 70 kilometrov juhozápadne od Moskvy.

„Podľa záberov z mesta boli na oblohe videné bezpilotné lietadlá. Obyvatelia mesta tiež uviedli, že v uliciach počuli explózie,“ napísal denník. Spomínané zábery z útoku dronov na okolie Moskvy zverejnil na X okrem iného ukrajinský politik Anton Heraščenko.

Ešte skôr úrady prerušili prevádzku na moskovskom letisku Vnukovo, ako aj na letisku v Kaluze, ktoré leží asi 200 kilometrov od Moskvy, dodal Kommersant. Vo Vnukove boli obmedzenia už zrušené.

Protivzdušná obrana počas stredajšieho večera zničila 19 ukrajinských dronov, z toho šesť nad Kalužskou oblasťou, napísalo ruské ministerstvo obrany na platforme Telegram.

„Alexander Ovečkin je súčasťou Putinovho tímu. Nemajme o tom žiadne ilúzie. Nemôžete ho prinútiť, aby sa na svet pozrel očami Kyjeva. Nemyslím si, že by som mohol zmeniť Ovečkinove názory, ale pokúsil by som sa mu cez jeho rodinu priblížiť to, čo sa deje na Ukrajine," povedal pre Pravdu Roger Hilton z Kanadského inštitútu pre globálne vzťahy. Ovečkin už za Washington Capitals v NHL strelil 895 gólov, čo je rekordný historický zápis.

6:00 Bývalý veliteľ ruskej 58. vševojskovej armády, generál Ivan Popov, odvolaný z funkcie v roku 2023 a potom obžalovaný z podvodu, sa vráti do bojov na Ukrajine. Ruský denník Kommersant s odvolaním sa na nemenovaný zdroj zo silových zložiek uviedol, že Popov sa vracia ako veliteľ jednej z trestných jednotiek ruskej armády, ktorá od februára 2022 okupuje časti ukrajinského územia.

Popov bol obvinený zo sprenevery pri výstavbe opevnenia na juhovýchode Ukrajiny. Tá podľa tlače zohrala kľúčovú úlohu pri odrazení predvlaňajšej ukrajinskej protiofenzívy. Ešte v tom istom roku bol populárny generál odvolaný z veliteľskej funkcie – po tom, čo ostro kritizoval situáciu na fronte.

Popov bol odvolaný krátko po vzbure súkromnej žoldnierskej armády Jevgenija Prigožina. V jeho odstránení mnohí komentátori videli pokračovanie čistky príliš populárnych a nezávislých veliteľov, napísala vtedy ruská redakcia BBC na svojom webe.

Trestné jednotky, ktoré teraz ruská armáda nazýva útočnými oddielmi Štorm-Z, sa skladajú z obžalovaných a z trestancov. Ich stíhanie úrady pozastavia po prihlásení sa do vojny a ukončia, ak si dotyčný v boji vyslúži štátne vyznamenanie, alebo sa vojna skončí, pripomenul zdroj Kommersantu.

Popov podľa svojho obhajcu podpísal príslušný kontrakt s ministerstvom obrany a spolu s ním požiadal súd, aby prerušil jeho prípad. Poďakoval tiež ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, ktorého minulý mesiac požiadal, aby sa smell vrátiť do vojny.