Prví dvaja zajatí čínski občania. V súčasnosti máme presné údaje o viac ako 150 čínskych občanoch, ktorí boli zapojení do vojny proti Ukrajine zo strany Ruska, napísal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Informuje o tom portál Ukrajinska pravda. Uvádza, že bojovníci 81. samostatnej mechanizovanej brigády v oblasti Bilohorivky zajali troch okupantov, medzi nimi bol aj občan Čínskej ľudovej republiky. Útočná skupina protivníka, ktorá sa ocitla pod paľbou ukrajinských operátorov dronov, sa rozhodla vzdať. Vtedy zajali Číňana.

Bojovať do ruskej armády sa vraj dostal vďaka sprostredkovateľovi v Číne. Za možnosť vstúpiť do radov Ozbrojených síl Ruskej federácie zaplatil 300-tisíc rubľov (približne 3100 eur). Podľa jeho slov prešiel výcvikom na dočasne okupovanej Luhanskej oblasti v skupine, ktorá bola vytvorená z občanov Číny. Číňania počas výcviku nemali tlmočníka – používali gestá a mobilný prekladač. Okrem toho, povedal, že niektorí členovia skupiny mali problémy so zákonom v Číne.

Hlavnou motiváciou zajatého Číňana ísť bojovať bolo želanie stať sa vojakom a získať občianstvo Ruskej federácie, uvádza Ukrajinska pravda. Podľa jeho slov rodina vedela o jeho úmysle odísť do Ruska, oficiálne však odišiel ako turista. Číňan sa počas útočných akcií nedokázal dobre orientovať kvôli jazykovej bariére, takže skupina utrpela straty a rozhodla sa vzdať. Ukrajinci tvrdia, že zajatý spolupracuje s vyšetrovateľmi a jeho totožnosť a občianstvo boli potvrdené. Tiež zdôraznili, že Ukrajina prísne dodržiava ustanovenia Ženevskej konvencie o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami.

Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že na prípade pracuje ukrajinská spravodajská služba. „V súčasnosti máme presné údaje o viac ako 150 čínskych občanoch, ktorí boli zapojení do vojny proti Ukrajine zo strany Ruska. Vieme, že skutočný počet je vyšší,“ napísal ukrajinský líder. Ukrajina sa domnieva, že takéto očividné zapojenie čínskych občanov do nepriateľských akcií na území Ukrajiny počas ruskej agresie je úmyselným krokom k rozšíreniu vojny. „Je to ďalším dôkazom toho, že Moskva jednoducho potrebuje boje naťahovať. Rusku je jedno, kto v tejto šialenej vojne zomrie, potrebuje len, aby vojna pokračovala,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajina už skôr informovala, že v Doneckej oblasti boli zajatí dvaja čínski vojaci. Zelenskyj tiež uviedol, že poveril ministra zahraničných vecí Ukrajiny, aby okamžite kontaktoval Peking a zistil, ako Čína plánuje na to reagovať.

Ministerstvo zahraničných vecí Číny uviedlo, že „preveruje situáciu“ s Ukrajinou a zdôrazňuje výzvy svojim občanom, aby sa držali ďalej od zón ozbrojených konfliktov a nezúčastňovali sa na ozbrojených konfliktoch. „Čína nezasahuje do konfliktu na Ukrajine,“ povedal oficiálny predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí Číny Lin Jiang, pričom dodal, že na ukrajinskej pôde nebude žiadny čínsky vojak, píše agentúra UNIAN.