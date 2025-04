Donald Trump mladší sa chystá pred spornými voľbami do Rumunska, navštívi aj Slovensko, píšu médiá

V rámci svojej európskej cesty zavíta tiež do viacerých ďalších krajín vrátane Slovenska. Píšu o tom americké médiá.

Donald Trump mladší zavíta do balkánskej krajiny krátko pred opakovaným prvým kolom volieb, ku ktorému Rumuni pôjdu 4. mája. Georgescu vlani v novembri nečakane vyhral prvé kolo v pôvodnom termíne. Výsledky však tesne pred druhým kolom anuloval ústavný súd na základe odtajnených bezpečnostných dokumentov, podľa ktorých sa do volieb miešalo Rusko.

Rozhodnutie súdu ostro kritizovali politici z krajne pravicových a populistických strán v Európe, ale aj americký viceprezident J.D.Vance či miliardár a Trumpov blízky spolupracovník Elon Musk. Tí hovorili o snahe nedemokraticky znemožniť úspech Georgeska.

Takto Trump pozdravil Fica na konferencii CPAC Video

Samotný Trump mladší podľa webu Axios hovoril o „ďalšom sorosovsko-marxistickom pokuse zmanipulovať výsledok a ignorovať vôľu voličov“. Do Rumunska sa chystá 28. apríla.

Podľa zdrojov Axiosu aj webu Politico by mal pri svojej ceste zavítať i do ďalších krajín, okrem iného do Česka, Maďarska, Srbska, Bulharska či na Slovensko.