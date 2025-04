Čo prinútilo Trumpa zmeniť kurz obchodnej vojny? Reaguje na to, čo mu pustia v obľúbenej televízii

Donald Trump opäť ukázal, že jeho rozhodovanie v oblasti obchodnej politiky je mimoriadne nestále. Len krátko po tom, čo oznámil zavedenie nových ciel, ich nečakane zrušil. Tvrdil, že ich zrušenie zvažoval „posledných pár dní“, no načasovanie jeho krokov tomu odporuje. Ako naznačujú americké médiá, za obratom stála jeho obľúbená televízna stanica Fox News.

Stredajšiemu rozhodnutiu totiž predchádzalo vystúpenie viacerých republikánskych senátorov práve v relácii moderátora Seana Hannityho. Trump mal podľa zákulisných informácií vedieť o ich účasti vopred a reláciu sledoval. Po skončení relácie sa s niekoľkými z nich spojil telefonicky. Medzi volajúcimi boli napríklad Lindsey Graham, Ted Cruz či John Neely Kennedy.

Ide o peniaze: Trumpove clá a pokles trhov: Slováci prišli o tisíce eur Video Odpovedá Marián Búlik (OVB Allfinanz Slovensko). / Zdroj: TV Pravda

Podľa zákulisia vystúpenie na Fox News nebolo náhodné. Senátor Kennedy ešte pred vysielaním požiadal moderátora o možnosť krátko prehovoriť priamo k prezidentovi, píše portál iDNES.cz. „Dajte mi 15 sekúnd,“ mal mu povedať počas reklamnej prestávky. V závere relácie potom v krátkom apeli vyhlásil, že colná vojna nie je správna cesta. Trump následne senátorov kontaktoval a žiadal ich o konkrétne dôvody na zrušenie ciel.

Nasledujúce ráno sa prezident stretol v Bielom dome s lídrom senátnej republikánskej väčšiny Johnom Thunom. Potom si zapol televíziu, kde sledoval rozhovor so šéfom JPMorgan Chase Jamiem Dimonom. Ten varoval pred recesiou a kritizoval ekonomickú nestabilitu v krajine. Uviedol, že ak sa situácia nezmení, ekonomické problémy sa môžu ešte prehĺbiť.

Čítajte aj 'Hlúpejší ako vrece tehál' verzus 'montér.' Trumpov architekt ciel sa dostal do ostrej hádky s Muskom. Kto je Peter Navarro?

Niekoľko hodín po týchto rozhovoroch Trump zverejnil na svojej platforme Truth Social prekvapivé oznámenie o dočasnom pozastavení ciel. Aj keď verejne tvrdil, že išlo o dlhšie zvažovaný krok, vývoj udalostí naznačuje, že k rozhodnutiu ho doviedla kombinácia televízneho vysielania a telefonátov so senátormi.

Vplyv stanice Fox News na Trumpove rozhodnutia nie je novinkou. Podľa novinára Boba Woodwarda prezident trávi jej sledovaním niekoľko hodín denne. Podobné „televízne obraty“ sa uňho v minulosti opakovali. Je známe, že Trump svoje názory rýchlo mení v závislosti od toho, čo práve sleduje, a keď sa téma z obrazoviek stratí, často ju prestane riešiť.

Turbulentný trh

Ekonomické turbulencie, najmä rýchly rast výnosov štátnych dlhopisov, amerického prezidenta Donald Trumpa prinútili, aby v stredu na 90 dní pozastavil takzvané recipročné clá pre väčšinu krajín. Napísal to denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na štyri zdroje, ktoré sú s prezidentovým rozhodnutím priamo oboznámené. Biely dom pritom tvrdí, že zavedenie vysokých ciel a ich následné pozastavenie ešte pred vyjednávaním s jednotlivými krajinami, bolo Trumpovým plánom od samého začiatku.

Trump v uplynulom týždni vyzýval na zachovanie pokoja tvárou v tvár chaosu, ktorý vyvolal uvalením takzvaných recipročných ciel na desiatky krajín, a odolával výzvam na ich odvolanie. „Viem, čo sakra robím,“ povedal Trump republikánom v utorok, zatiaľ čo sa kvôli jeho masívnym clám prepadali svetové trhy. „BUĎTE V POKOJI! Všetko dobre dopadne,“ napísal republikánsky prezident v stredu ráno v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.

Skvelý čas nakupovať!

„TOTO JE SKVELÝ ČAS NAKUPOVAŤ!!!,“ napísal v ďalšom príspevku len niekoľko hodín predtým, ako na rovnakej sieti oznámil odloženie platnosti zvýšenia ciel. Niektorí užívatelia sociálnych sietí prezidenta následne obvinili, že sa príspevkom snažil zmanipulovať trh, píše web stanice NBC News. Minister obchodu Howard Lutnick uviedol, že Trump podnietil ľudí, aby nakupovali na trhu, kým boli ceny relatívne nízke.

Nakoniec to bol samotný trh, ktorý Trumpa prinútil svoj prístup ku clám prehodnotiť, píše NYT. „Prišlo mi, že ľudia reagovali trochu nepatrične. Boli trochu vyhúkaní, viete,… trochu sa báli,“ vyhlásil Trump, keď ho novinári požiadali, aby vysvetlil svoje rozhodnutie clá pozastaviť.

Trumpov náhly obrat prišiel necelých 24 hodín po tom, ako začali platiť nové vysoké clá na dovoz od desiatok amerických obchodných partnerov. Nové obchodné prekážky otriasli akciovými trhmi, zvýšili pravdepodobnosť recesie a vyvolali odvetnú reakciu zo strany Číny.

Trump podpisuje recipročné clá Video Zdroj: White House

V dôsledku colnej vojny vyvolanej americkým prezidentom sa začali prepadávať ceny amerických štátnych dlhopisov, čo bolo znamením, že sa investori zbavujú aj tých najbezpečnejších aktív. Výnos štátnych dlhopisov tak začal rýchlo rásť. Analytici a investori po celom svete poukazovali na výpredaj štátnych dlhopisov ako na známku toho, že dôvera v najväčšiu svetovú ekonomiku bola otrasená, napísala agentúra Reuters.

Pred Trumpovým pozastavením ciel sa v zákulisí vysoko postavení členovia jeho tímu obávali vypuknutia finančnej paniky, ktorá by sa mohla vymknúť kontrole a potenciálne zničiť ekonomiku. Minister financií Scott Bessent a ďalší členovia prezidentovej administratívy, vrátane viceprezidenta J.D. Vance, presadzovali štruktúrovanejší prístup k obchodnej vojne, ktorý by sa zameral na izoláciu Číny ako najhoršieho aktéra a zároveň by vyslal širší signál, že Trump to s potláčaním obchodnej nerovnováhy myslí vážne.

Inštinktívne rozhodnutie

Po tom, čo Trump obrátil, sa jeho tím dostal do nezávideniahodnej pozície, keď sa podľa NYT snažili médiám nahovoriť, že to bol celý čas jeho plán a brilantná stratégia priamo zo stránok prezidentovho bestselleru Umenie urobiť dohodu. Bessent podľa NYT zašiel tak ďaleko, že poprel, že by zmenu v prístupe k clám vyvolal trh s dlhopismi.

Trump však v stredu verejným vysvetlením svojho rozhodnutia podkopal Bessenta aj hovorkyňu Bieleho domu Karoline Leavittovú, keď sa odvolal na nervózny trh a povedal, že konal „skôr inštinktívne ako čokoľvek iné“.

Veľa najvyššie postavených poradcov a činiteľov v Trumpovom tíme nemalo o zásadnej zmene v colnej politike poňatie do poslednej minúty. Trump totiž ešte v stredu ráno naznačoval, že sa bude držať svojho pôvodného plánu.

Trump za jasotu kongresmanov: Amerika je späť Video

Bessent hral významnú úlohu pri smerovaní prezidenta k odkladu ciel. Ale skutočnú zásluhu, ako NYT anonymne oznámili Trumpovi poradcovia, patrí trhom s dlhopismi. K Trumpovmu rozhodnutiu viedla obava, že by sa jeho hazard so clami mohol rýchlo zmeniť vo finančnú krízu. A na rozdiel od dvoch predchádzajúcich krachov za posledných 20 rokov, globálnej finančnej krízy v roku 2008 a krízy počas koronavírusovej pandémie v roku 2020, by za tento krach mohol jeden jediný človek.

Amerika a svet práve dostali najdesivejšiu lekciu o druhom funkčnom období Donalda Trumpa po týždni jeho rozmarného vedenia obchodnej vojny, napísal web stanice CNN. Osud americkej ekonomiky, pracovných miest a dôchodkových úspor miliónov ľudí i globálnej bezpečnosti môže byť podľa CNN v nasledujúcich štyroch rokoch kedykoľvek zmietaný nestálymi náladami a obsesiami existujúceho prezidenta.