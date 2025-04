Colná reality šou: pohádajú sa trumpovci alebo splnia prezidentovi každé želanie?

„Nijaký iný prezident by neurobil to, čo som spravil ja. Nijaký,“ vyhlásil republikánsky šéf Bieleho domu Donald Trump.

Tentoraz hovorí populistický vládca Oválnej pracovne pravdu. V modernej histórii naozaj neexistuje iný prezident, ktorého kroky by sa dali porovnať s tým, čo robí Trump v oblasti ciel. Najprv ich vo výške 10 percent a viac uvalil takmer na celý svet, vrátane ostrovov, ktoré obývajú iba tučniaky. Potom vyhlásil, že za ním všetci chodia a bozkávajú mu zadok, aby sa dohodli, a následne platnosť ciel pozastavil na 90 dní. Výnimkou je Čína. V prípade jej tovarov sa clá zvýšili na 125 percent.

V podstate sa stalo to, čo pred niekoľkými dňami v rozhovore pre Pravdu načrtol profesor politológie zo Sonomskej štátnej univerzity David McCuan.

„Koncom apríla uplynie 100 dní, čo bude v úrade. Už teraz je Trumpovo pôsobenie také vyčerpávajúce, ako keby tam bol niekoľko rokov. Pokojne sa však môže stať, že Trump pri clách jednoducho ohlási víťazstvo a zruší ich,“ povedal McCuan.

Nezhody v tíme

Expertovi do nemalej miery jeho predpoveď vyšla, len sa Trump trochu poponáhľal. Prečo? Veď prakticky celá Trumpova vláda tvrdila, že clá budú platiť. „Všetkým investorom, ktorí prichádzajú do USA, aby tu masívne minuli peniaze, hovorím, že moje politiky sa nikdy nezmenia. Toto je skvelý čas na zbohatnutie, na to, aby ste sa stali bohatšími ako kedykoľvek predtým,“ napísal Trump 4. apríla na svojej sociálnej sieti Truth Social.

„Nemyslím si, že je nejaká šanca, že by prezident pri clách ustúpil,“ vyhlásil pre CNN americký minister obchodu Howard Lutnick.

Je však jasné, že Trumpova ekonomická politika nevoňala ani mnohým ľuďom z jeho tímu. Najhlasnejšie sa ozval najbohatší človek na svete Elon Musk. Ten sa síce nepustil priamo do prezidenta, ale mimoriadne tvrdo kritizoval ekonomického poradcu Bieleho domu Petra Navarra. Multimiliardár juhoafrického pôvodu o ňom povedal, že je hlúpejší ako vrece tehál a nazval ho Petrom Retarrdom.

V súvislosti s clami Musk vyhlásil, že by bolo dobré mať zónu voľného obchodu medzi USA a EÚ. Navarro na to reagoval, že miliardár je len montér automobilov. Muskove ostré slová na adresu Trumpovho ekonomického poradcu niektorí pozorovatelia spájajú so špekuláciami, že superboháč je na odchode z vlády. V nej má na starosti osekanie byrokracie, ale celý proces je chaotický a čelí súdnym zákazom.

„Trump to vníma tak, že odchod Muska je v poriadku. No zdá sa mi, že na druhej strane sa republikánovi páči, že je s multimiliardárom prepojený. Musk je bohatý a úspešne podniká v technologickej oblasti. Republikánom a Trumpovi vo voľbách poskytol finančnú podporu. Všimnite si, že Muskova kritika nebola priamo určená prezidentovi. S ním si chce udržať dobré vzťahy,“ vysvetlil pre Pravdu Robert Shapiro, expert na americkú politiku z Kolumbijskej univerzity v New Yorku.

„Nepredpokladám, že by hádky v rámci vlády v zásadnej miere ovplyvnili to, čo Biely dom robí. Súčasná politická agenda je do veľkej miery založená na Trumpových osobných rozmaroch. Republikáni sú tomu ochotní podriadiť všetko. Dokonale je to zachytené vo vyhlásení viceprezidenta JD Vancea o Trumpovej úplne nezmyselnej politike týkajúcej sa anexie Grónska, keď povedal, že nemôžeme len tak ignorovať túžby prezidenta,“ skonštatoval pre Pravdu profesor politológie Steven Greene zo Severokarolínskej štátnej univerzity.

Dva faktory

Podľa agentúry Bloomberg to vyzerá tak, že rozhodnutie o pozastavení ciel sa zrodilo najmä na základe dvoch faktorov. Prvým boli padajúce trhy. A druhým to, že keď si Trump pozrel televíziu Fox Business, ktorá je mu zvyčajne naklonená, musel si vypočuť kritiku.

Najviac pravdepodobne zavážili slová Jamieho Dimona, šéfa finančného domu JPMorgan Chase. Trump o ňom vraví, že je veľmi múdry a robí fantastickú prácu. Dimon sa vyjadril, že svetový obchod je nespravodlivý a že zahraniční partneri USA by sa mali usilovať s Amerikou vyrokovať nové dohody, tak ako o tom hovorí šéf Bieleho domu. Zároveň však známy finančník varoval, že príliš vysoké clá môžu viesť k ekonomickej recesii.

Bloomberg napísal, že aj na základe toho si Trump zavolal ministra financií Scotta Bessenta a Lutnicka. Minister obchodu prezidenta ubezpečil, že mu vraj telefonuje celý svet a všetci sa chcú dohodnúť. Trump následne rozhodol, že clá na 90 dní nebudú platiť.

„Od začiatku to bol plán,“ opísal pre médiá Bessent prezidentov obrat v colnej politike. „Sledujeme najväčšiu ekonomickú majstrovskú stratégiu zo strany amerického prezidenta v histórii,“ napísal na sociálnej sieti Twitter (X) Stephen Miller, Trumpov poradca a architekt jeho krajne pravicovej migračnej politiky.

Tieto oslavné slová ale majú veľmi málo spoločné s realitou. Veď Trump sám priznal, že reagoval na to, ako sa správali trhy. „Myslím si, že ľudia trochu vybočili z radu. Začali byť vyľakaní. Začali sa trochu báť,“ skonštatoval Trump.

Pre republikána je dôležité, aby ho voliči aspoň do istej miery vnímali ako niekoho, kto sa dokáže postarať o chod ekonomiky. Vždy to bola Trumpova silná stránka, hoci nie je príliš založená na faktoch. Populistickému miliardárovi sa najviac darilo vtedy, keď v reality šou Učeň hral rolu úspešného podnikateľa. V skutočnom živote sú Trumpove kvality obchodníka skôr definované tým, že mu skrachovalo aj kasíno.

Deň pred Trumpovým rozhodnutím o clách zverejnila agentúra Reuters prieskum organizácie Ipsos, podľa ktorého si 73 percent Američanov myslí, že obchodné opatrenia prezidenta povedú k zvýšeniu cien tovarov. Len štyri percentá respondentov uviedli, že veria, že veci budú v obchodoch lacnejšie. Proti clám sa vyslovilo 57 percent opýtaných, podporilo ich 39 percent.