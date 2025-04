ONLINE: Rusko preniká do Sumskej oblasti. Briti zvažujú vyslanie vojakov na Ukrajinu na päť rokov

Británia podľa denníka The Telegraph zvažuje v rámci "koalície ochotných" vyslať na Ukrajinu vojakov na päť rokov. Majú odradiť Rusko od porušenia možnej dohody o prímerí a zároveň by uľavili ukrajinským vojakom.

5:55 Británia zvažuje, že na Ukrajinu na päť rokov vyšle svojich vojakov, uviedol vo štvrtok britský spravodajský web The Telegraph s odvolaním sa na nemenované zdroje. Vojaci by podľa neho na Ruskom napadanú Ukrajinu boli vyslaní v rámci plánu, o ktorom teraz Londýn rokuje so svojimi spojencami.

Jeden z variantov plánu, o ktorý ide, je podľa zdrojov servera vyslanie Európanmi vedených síl na Ukrajinu. Ich úlohou by bolo odradiť Rusko od porušenia možnej dohody o prímerí a zároveň by uľavilo ukrajinským vojakom.

Hovorca britského premiéra Keira Starmera v marci podľa agentúry Reuters uviedol, že „významný počet“ krajín je ochotných poskytnúť Ukrajine mierové sily v prípade, že bude uzavretá mierová dohoda s Ruskom.

Británia a Francúzsko tvoria základ takzvanej koalície ochotných, teda krajín, ktoré spoločne diskutujú o ďalšej podpore Ukrajiny. Do koalície sú okrem kľúčových krajín Európskej únie zapojené aj ďalšie štáty, ako je Nórsko, Austrália, Kanada a Nový Zéland. Súčasťou koalície nie sú Spojené štáty, napokon vznik skupiny je reakciou na zmenu postoja USA voči ruskej agresii na Ukrajinu po nástupe novej administratívy prezidenta Donalda Trumpa.

5:50 Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok podľa štátnej agentúry TASS oznámilo dobytie ukrajinskej dediny Žuravka, ktorá sa nachádza v Sumskej oblasti hraničiacej s ruskou Kurskou oblasťou. Kyjev sa k tomuto tvrdeniu nevyjadril a podobné vyhlásenia strán konfliktu nemožno bezprostredne nezávisle overiť. Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj v stredu povedal, že Rusko už fakticky začalo so svojou ofenzívou na Sumskú a Charkovskú oblasť.

Rusko preniklo do Sumskej oblasti po tom, ako v posledných týždňoch vypudilo ukrajinských vojakov z väčšiny susednej Kurskej oblasti, poznamenala agentúra Reuters. Hlásený ruský postup v Sumskej oblasti ukazuje na širšie ťažkosti ukrajinskej armády, ktorá v poslednom čase v Kurskej oblasti neustále strácala pozície, píše agentúra AFP.

Server The Kyiv Independent na konci marca upozornil, že Rusko ohlásilo dobytie dediny Veselivka v Sumskej oblasti.

Ukrajina sa bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii už vyše troch rokov. Rusko do Sumskej oblasti vtrhlo už na začiatku svojej invázie do susednej krajiny v roku 2022, pod ukrajinským tlakom sa ale odtiaľ – podobne ako z ďalších miest na severe krajiny – po niekoľkých týždňoch stiahlo. Boje sa následne sústredili hlavne na východe a juhu Ukrajiny.

Vlani v auguste Ukrajinci prekvapivo prenikli do ruskej Kurskej oblasti, kde podľa médií obsadili až vyše 1300 kilometrov štvorcových územia. Rusi však v poslednom čase dostali väčšinu územia Kurskej oblasti obsadeného Ukrajincami späť pod svoju kontrolu.

Syrskyj v stredu v rozhovore so serverom LB.ua uviedol, že Rusko už fakticky začalo so svojou ofenzívou na Sumskú a susednú Charkovskú oblasť. Potvrdil tak skoršie vyjadrenie prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko sa na ofenzívu v dvoch oblastiach hraničiacich s Ruskom pripravuje. Veliteľ podotkol, že jedným z cieľov vpádu ukrajinských síl do Kurskej oblasti bolo zabrániť Rusom v chystanej ofenzíve na Sumskú a Charkovskú oblasť.