Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá 1 144 dní Sám proti dronu Šáhid. Zvládol to ukrajinský vojak? Video

Čítajte viac 1143. deň: Spojenci prisľúbili Ukrajine pomoc za 21 miliárd eur. Rusko preniká do Sumskej a blíži sa k Dnepropetrovskej oblasti

8:05 Ukrajina by mohla byť rozdelená ako Berlín po druhej svetovej vojne v rámci mierovej dohody, navrhol Keith Kellogg, osobitný vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko. Povedal to v rozhovore pre The Times. Berlín bol po skončení vojny rozdelený na ruskú, francúzsku, britskú a americkú zónu. Neskôr ruskú zónu oddelil od zvyšku Berlína tzv. berlínsky múr.

Generálporučík vo výslužbe Keith Kellogg v rozhovore pre The Times povedal, že britské a francúzske jednotky by mohli byť v zónach na západe krajiny, čím by vytvorili sily odstrašenia a kontroly mierových dohôd. Ruská armáda by mohla zostať na okupovanom východe a medzi nimi by boli ukrajinské sily a demilitarizovaná zóna, ktorá by mohlôa mať 30 kilometrov, povedal generál Kellogg. Zdôraznil, že americkí vojaci na Ukrajinu nepôjdu.

Umiestnenie britských a francúzskych vojakov na západnom brehu rieky Dneper by podľa Kellogga nemuslo Rusko brať ako provokáciu. Uviedol, že Ukrajina je dostatočne veľká, aby na jej území mohlo byť viacero armád na zabezpečenie mieru.

Americký vyjednávač Steve Witkoff, ktorý sa už viackrát stretol s Vladimirom Putinom, tiež uviedol, že najrýchlejší spôsob, ako sprostredkovať prímerie na Ukrajine, je podpora stratégie, pri ktorej by Rusko získalo štyri východoukrajinské regióny, ktoré sa v roku 2022 pokúsilo ilegálne anektovať. Povedali to agentúre Reuters dvaja americkí predstavitelia a päť ľudí oboznámených so situáciou a debatou u Trumpa. Witkoff to tlmočil už skôr, Kyjev to však opakovane odmietol, rovnako ako aj niektorí americkí a európski predstavitelia, ktorí to považujú za maximalistickú ruskú požiadavku. Odmietol to aj Kellogg, ktorí podľa zdrojov povedal, že Ukrajina, hoci je ochotná rokovať o niektorých podmienkach týkajúcich sa sporných území, nikdy nebude súhlasiť s jednostranným postúpením vlastníctva území Rusku.

8:00 Desaťtisíce ukrajinských vojakov sa považujú za nezvestných v Kurskom regióne. Tvrdia to ruské silové zložky pre ruskú štátnu tlačovú agentúru TASS.

„Momentálne hovoríme o desiatkach tisíc nezvestných ukrajinských vojakov. Telá zničených protivníkov ležia doslova na všetkých zalesnených miestach. Naše jednotky zaznamenávajú miesta pozostatkov okupantov a prebieha evakuácia do ruských márníc z oblastí, kam nepriateľské delostrelectvo nedosiahne,“ uviedol hovorca.

Dodal, že ruskí vojaci útočia na ukrajinské jednotky vo viacerých dedinách. „Najväčší počet strát však utrpel nepriateľ v oblasti Bašovky, kam každý deň presúva útočné skupiny a snaží sa znovu dobyť pozície oslobodené našimi jednotkami,“ dodal zdroj agentúry TASS.