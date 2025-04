Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj musí odstúpiť. Svojimi rozkazmi na hrane zločinu ohrozuje životy ukrajinských vojakov, vyhlásil v rozhovore pre britský denník The Guardian Bohdan Krotevyč, legendárny obranca Mariupoľa a bývalý veliteľ brigády Azov. Podľa neho Syrskyj nepochopil moderný štýl vojny a pod jeho vedením to vyzerá, akoby Ukrajina bojovala v druhej svetovej vojne.

Krotevyč zo svojej pozície veliteľa brigády odstúpil tento rok vo februári. Podľa jeho slov aj preto, aby mohol porozprávať, ako to funguje v ukrajinskej armáde pod velením Syrského, ktorý by sa podľa neho mal vzdať funkcie.

„Začal som dostávať od vrchného armádneho velenia, od vrchného veliteľského štábu, rozkazy, ktoré boli stále viac na hrane zločinu a ktoré som s čistým svedomím nemohol plniť a riadiť sa nimi,“ povedal britskému denníku Krotevyč.

Posťažoval sa tiež, že Syrskyj a ďalší príslušníci súčasného velenia ukrajinskej armády sú pohltení „manuálnym mikromanažmentom celej armády“. Priblížil, že Syrskyj napríklad rozkazuje vojakom, aby odpočívali len niekoľko desiatok metrov od frontovej línie.

„Generálny štáb nariadil, že keď vojakovi skončí smena na fronte, nemôže si oddýchnuť vzadu (ďalej od frontovej línie), ale iba 50 metrov od frontu,“ uviedol Krotevyč s tým, že to „všetkých týchto ľudí vystavuje vážnemu nebezpečenstvu“.

Obvinil ďalej velenie, že sa „trestuhodne previnilo tým, že nerozumie moderným princípom vojny“, najmä „ako fungujú bezpilotné FPV drony a kĺzavé bomby“.

Práve FPV drony sa v ruskej vojne na Ukrajine ukázali ako mimoriadne účinné a dokážu operovať na vzdialenosť až 22 kilometrov, píše portál novinky.cz.

„Stále majú mentalitu bojov z druhej svetovej vojny,“ povedal na adresu velenia. Podľa neho sa aj naďalej riadi predpismi z roku 2016, aby ospravedlnilo svoje rozkazy, ktorými núti vojakov k umiestneniu tak blízko frontovej línie. Rok 2016 bola však podľa neho doba, keď „vojna bola úplne iná“.

Vysvetlil, že toto zastarané myslenie negatívne ovplyvnilo postavenie niektorých veliteľstiev brigád. Aj on zažil situáciu, keď jeho jednotku Syrskyj vystavil obrovskému nebezpečenstvu. Keď Rusi postupovali a blížili sa k ich pozícii, Krotevyč požiadal o povolenie ustúpiť. Armáda mu to neumožnila a Rusi ich zasiahli. „Výslovne nám to zakázali a my sme dostali priamy zásah,“ povedal.

Podľa legendárneho obrancu Mariupoľa by Syrskyj mal odstúpiť. „Musí ísť,“ povedal doslovne. Ako ďalší argument k jeho odchodu uviedol, že sa mu nepodarilo prelomiť ruské línie, okrem ruskej Kurskej oblasti, kde podľa Krotevyča „našiel najslabšie miesto" a vykonal „jednoduchý lineárny úder".

Hoci sa exveliteľ domnieva, že operácia v ruskej Kurskej oblasti mala zmysel, obvinil Syrskeho, že sa príliš sústredil na tento útok, zatiaľ čo „sme mali veľké problémy s obranou Pokrovska“ v Doneckej oblasti. Podľa neho aj Syrskyj v Kurskej oblasti „zostal príliš dlho" a Ukrajinci tam utrpeli značné straty.

„Syrskyj sa nepokúša o žiadnu vysokú vedu a vojnové umenie,“ povedal a obvinil ho, že ovláda „iba dve funkcie“. „Ak nepriateľ útočí, stačí tam hodiť viac ľudí. Ak drvivo útočí, ľudí stiahni a povedz, že ti záleží na ich životoch," vysvetlil.

Ukrajina v minulom a tomto roku stabilne stráca územie, aj keď ruské územné zisky sa v posledných mesiacoch spomalili. Britský denník The Guardian pripomenul, že pozorovatelia sa domnievajú, že Rusi postupujú vďaka vyššiemu počtu vojakov. Denník uviedol, že Krotevyčova výpoveď je dôležitá najmä preto, že presúva v tomto ohľade pozornosť na ukrajinských veliteľa a ich vedenie vojnového úsilia.

Bohdan Krotevyč je legendárny ukrajinský vojak, ktorý bojoval v radoch pluku Azov od roku 2014. Počas ruskej vojny na Ukrajine velil bojovníkom, ktorí zostali v Mariupole a bránili ho do poslednej chvíle, kým Rusi nakoniec ovládli aj oceliareň Azovstal.