VIDEO: Utekáte pred políciou? Môžete skončiť tak, ako tento väzeň na úteku

Únik pred políciou? Dopadnete ako tento väzeň na úteku Video

Utečenec mal vzťah k Prostějovsku, preto sa muži zákona rozhodli v rámci pátrania po väzňovi preveriť miesta, kde by sa mohol pohybovať, informovala česká polícia. To však výsledky neprinieslo.

„Na miesto, kde by sa mohol v rámci úteku nachádzať, sme boli upozornení v utorok popoludní anonymným oznámením na linku 158. Bezprostredne potom bola operačným dôstojníkom do danej lokality vyslaná trojčlenná hliadka policajtov z oddelenia hliadkovej služby a to konkrétne do obce Nemčice nad Hanou," informovala polícia. Muža na úteku skutočne našli.

Avšak do väzenia sa nemienil vrátiť, snažil sa utiecť a skryť v jednom z neobývaných objektov. Výzvy na opustenie úkrytu ignoroval, preto policajti použili donucovacie prostriedky, konkrétne hrozbu namierenou strelnou zbraňou a putá, ktoré následne väzňovi nasadili. „Po zadržaní bol väzeň odovzdaný do väzobnej väznice v Olomouci, odkiaľ bol následne eskortovaný späť do výkonu trestu a domovskej väznice," uzavrela polícia.