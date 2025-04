Lavrov pochválil Trumpa za pochopenie konfliktu na Ukrajine

Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov dnes pochválil amerického prezidenta Donalda Trumpa za to, že podľa neho lepšie ako ktorýkoľvek iný západný líder rozumie ukrajinskému konfliktu. Lavrov to podľa agentúry Reuters povedal na medzinárodnej konferencii nazvanej Diplomatické fórum v Antalyi (ADF). So svojím vyjadrením prišiel deň po rokovaní ruského prezidenta Vladimira Putina so zvláštnym vyslancom Stevom Witkoffom. Trump sa snaží docieliť ukončenie konfliktu, v ktorom Rusko pred viac ako tromi rokmi vojensky napadlo Ukrajinu.