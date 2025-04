Ukrajinci oplakávajú smrť pilota, stratili druhú stíhačku americkej výroby. Zostrelili si prvú F-16 omylom s vlastnou protivzdušnou obranou?

Sám proti dronu Šáhid. Zvládol to ukrajinský vojak? Video

Armáda nekonkretizovala, kde došlo k pádu, iba všeobecne poznamenala, že Ivanov vykonával svoje poslanie vo vzduchu. „Naši piloti F-16 plnia bojové úlohy v neuveriteľne ťažkých podmienkach, poskytujú stíhacie krytie pre letecké úderné skupiny a zasahujú nepriateľské ciele."

Sústrasť pozostalým vyslovil aj prezident Volodymyr Zelenskyj. Na sieti X napísal, že mŕtvy pilot mal 26 rokov. „Vojenské letectvo sa podieľa na ochrane Ukrajiny pred ruskými raketami a dronmi. Sme hrdí na našich bojovníkov. Odpovieme dôrazne a presne," zdôraznil.

Namieste je teraz otázka, či stíhačku s Ivanovom v kokpite zlikvidovali Rusi alebo išlo o i inú príčinu. Vyšetrovanie prvého pádu F-16, ku ktorému došlo na konci augusta 2024, ešte stále nie je ukončené, nedá sa preto vylúčiť, že stroj omylom mohla zostreliť ukrajinská protivzdušná obrana.

Pripomeňme, že Slovensko v rámci modernizácie ozbrojených síl počíta so štrnástimi kusmi F-16 (naša armáda má k dispozícii už päť strojov podobajúcich sa na sršne, dva z nich najnovšie prileteli z USA na vojenské letisko v Kuchyni pri Malackách na začiatku tohto mesiaca).

Kým pri najnovšom prípade leteckej tragédie je ukrajinská armáda zatiaľ skúpa na detaily, kanál Vojennyj osvedomiteľ na Telegrame napísal, že Ivanov sa snažil nad mestom Sumy vyhnúť sa letiacej rakete, ktorá ho však možno zasiahla. Nateraz je neznáme, či išlo o ruskú alebo o ukrajinskú strelu. Sumy sa nachádza v ukrajinskej Sumskej oblasti, kde sa ruská armáda usiluje prebiť sa ďalej do vnútrozemia napadnutého štátu. Toto mesto na severovýchode Ukrajiny je vzdialené od hraníc s Ruskom približne 30 kilometrov.

USA poskytli súhlas s dodaním F-16 na Ukrajinu až v máji 2023, čiže viac ako rok od začiatku ruskej invázie. Washington vyšiel Kyjevu v ústrety po vytrvalom naliehaní nielen zo strany Zelenského, apelovali naň aj ostatné členské štáty NATO, ktorá vlastnia tiet stroje a boli ochotné časť z nich poskytnúť ukrajinskej armáde. Nie je známe, koľko kusov F-16 Ukrajina má k dispozícii, ale prevláda názor, že ich je 18 (po terajšom páde 17). „Kyjev by mal dostať od svojich spojencov dokopy 79 strojov F-16. Zelenskyj prosil minimálne o 120 – 130 týchto stíhačiek," podotkol server RTVI. Napríklad Dánsko sľúbilo, že dovedna poskytne 19 kusov F-16.

A čo sa vie o vyšetrovaní príčin zrútenia prvej F-16 v službách ukrajinských vzdušných síl? Pretrvávajú nejasnosti, v Kyjeve však sľubujú konečne už skoré objasnenie tohto prípadu. Po páde stíhačky v auguste 2024 sa objavili tri teórie. Prvá: pilot urobil chybu. Druhá: stroj zasiahla ruská paľba. Tretia: F-16 spadla na zem po nešťastnom zásahu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Pilot sa nestihol katapultovať, zomrel. „Bol ním Oleksandr Mes. Keď vstúpil do svojej poslednej bitky, ešte zničil tri ruské riadené strely a jeden útočný dron," pripomenula agentúra UNIAN.

V septembri 2024 noviny New York Times s odvolaním na nemenovaných predstaviteľov USA napísali, že zostrelenie stíhačky omylom takmer určite neprichádza do úvahy. Naopak, vo februári tohto roku americký denník Wall Street Journal s odvolaním na anonymné dôveryhodné zdroje prišiel s tvrdením, že Mesovu F-16 zlikvidovali omylom samotní Ukrajinci. Údajne to malo súvisieť s nepriamym zavinením USA. Systém protiraketovej obrany Patriot americkej výroby, ktorý Ukrajina získala, mal totiž nefunkčný vojenský taktický prenos dát, ktorý umožňuje rozpoznávať vlastné a nepriateľské objekty. Išlo o to, že keď Ukrajinci dostali prvé Patrioty bez funkčného zariadenia s názvom Datalink 16, vtedy sa nepredpokladalo, že do ich výzbroje jedného dňa pribudnú aj „efšestnástky".

Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj pred mesiacom ubezpečil, že výsledky vyšetrovania pádu F-16 v auguste 2024 budú známe v blízkej dobe. Zdôraznil, že armáda sa nechystá nič skrývať pred verejnosťou. „Na otázku, či stíhačku mohla zničiť takzvaná priateľská paľba, Syrsykj odpovedal, že do zverejnenia výsledkov vyšetrovania zatiaľ nemôže nič komentovať," uviedla UNIAN.

Na definitívnu a spoľahlivú odpoveď sa teda ešte čaká. Mimochodom, špekulácie o možnej tzv. priateľskej paľbe podnietilo odvolanie veliteľa ukrajinského vojenského letectva Mykolu Oleščuka. Zelenskyj ho zbavil funkcie krátko po prvom páde F-16. Minister obrany Rustem Umerov však vtedy vyhlásil, že toto rozhodnutie prezidenta nemá nič spoločné so zrútením stíhačky.