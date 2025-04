Chladnokrvná poprava. Aj takto dopadnú Ukrajinci, ktorí sa vzdajú Rusom

Šéf Kremľa Vladimir Putin často opakuje, že jedným z dôvodov, prečo Rusko vtrhlo na Ukrajinu, je jej "denacifikácia". V skutočnosti sú to však Rusi, kto sa správa ako nacisti. Dokazuje to aj nové video, ktoré zachytáva, ako ruskí okupanti zastrelili štyroch ukrajinských vojakov po tom, čo sa vzdali. Podľa tlačovej agentúry AP odborná analýza potvrdila, že videozáznam je pravý a Rusi sa opäť dopustili vojnového zločinu.

„Zo všetkých popráv, ktoré sme videli od konca roku 2023, je to jeden z najjasnejších prípadov,“ zhodnotil pre AP Rollo Collins z Centra pre informačnú odolnosť (CIR) v Londýne, ktoré sa špecializuje na vizuálne analýzy.

Jeho experti video na žiadosť agentúry preskúmali a zhodli sa, že je autentické. „Nie je to typické zabíjanie v boji. Je to protiprávny čin,“ zdôraznil Collins.

Ruskí vojaci zviazali afrického žoldniera. Urobili z neho návnadu pre ukrajinské drony Video Zdroj: TV Pravda

Jedna udalosť, dva príbehy

K udalosti, ktorú z výšky nakrútil ukrajinský dron, došlo ešte 13. marca v mestečku Pjatychatky v Dnepropetrovskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Na videozázname vidno, ako z ruín zničeného domu vyliezajú ukrajinskí vojaci, aby sa vzdali Rusom.

Tých možno idenfitikovať podľa červených prilieb a bielych znakov na uniformách. Zajatcov prehľadajú a prikážu im, aby si ľahli tvárou na zem.

Potom prichádzajú dvaja ďalší Rusi a chvíľu sa rozprávajú, akoby sa radili, čo spraviť so štyrmi Ukrajincami. Jeden čosi hovorí do vysielačky. To, čo nasleduje, je jasným porušením medzinárodného práva.

Prvý z okupantov podíde k ležiacim mužom, zdvihne zbraň a začne strieľať. Ďalší dvaja sa pridajú, pričom jednému zo zajatcov doslova roztrieštia hlavu. Každý z Ukrajincov napokon dostane aj „ranu istoty“.

Ako uviedla AP, video nakrútil dron ukrajinskej 128. horskej brigády a podelil sa oň s armádnymi predstaviteľmi nemenovaného európskeho štátu. Agentúra záznam získala vďaka prísľubu, že neprezradí, kto jej ho poskytol, pretože jej informátori nemali oprávnenie na jeho zverejnenie.

Ukrajinský úrad pre vnútornú bezpečnosť incident nekomentoval, no potvrdil, že začal vyšetrovanie pre podozrenie z vojnového zločinu.

Čítajte viac Zradcovia či obete? Ako Ukrajina „loví“ kolaborantov

O prípad sa už zaujíma i ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Ako prezradil na sociálnej sieti Telegram, so sťažnosťou sa obráti aj na Medzinárodný Červený kríž a OSN. Podľa neho nejde o ojedinelý čin.

To, čo sa stalo v mestečku Pjatychatky, však nie je len dôkazom o ruských násilnostiach na okupovanej Ukrajine, ale aj ukážkou, ako funguje kremeľská propaganda. Dianie totiž v skutočnosti nakrúcali dve bezpilotné lietadlá – okrem ukrajinského i ruský dron 247. výsadkového pluku.

Toto video získali ruskí blogeri, ktorí ho zverejnili na internete – akurát že upravené, popravu Rusi jednoducho vystrihli.

Agentúra AP má k dispozícii oba videozáznamy a analytici CIR nepochybujú, že ide o rovnakú udalosť nasnímanú z dvoch rôznych dronov. Ruská verzia o poprave, samozrejme, pomlčala. Končí sa zábermi na Ukrajincov ležiacich na zemi, keď sú ešte nažive.

„Dôsledkom práce našich chlapcov sa nepriatelia rozhodli, že sa nedajú zabiť, a vyšli von so zdvihnutými rukami,“ napísal podľa AP ruský vojenský bloger, ktorý zverejnil video na sociálnej sieti.

Záznam mal teda Kremľu poslúžiť ako ukážka hrdinstva a šikovnosti ruských vojakov. V čase, keď Moskva video poskytla blogerom, však Rusi netušili, že nablízku lietal i ukrajinský dron – a ten nakrútil celkom odlišný príbeh.

Čítajte viac Mesto Buča po vraždách civilistov označujú Ukrajinci za novú Srebrenicu

Zločiny bez trestu

Agentúra AP požiadala Moskvu o vyjadrenie k incidentu, ale Kremeľ nereagoval. Podľa Kyjeva nie je zabíjanie vzdávajúcich sa ukrajinských vojakov ničím výnimočným. Údajne ide o súčasť premyslenej stratégie.

„Je to určite súčasť politiky, ktorú plne podporujú najvyšší predstavitelia Ruskej federácie,“ povedal pre AP Jurij Bielousov, šéf oddelenia vojnových zločinov na ukrajinskej generálnej prokuratúre. „Toto nie je čin konkrétnych veliteľov. Má to podporu na najvyššej úrovni,“ dodal.

Podľa ukrajinskej prokuratúry ruské okupačné sily od začiatku veľkej invázie vo februári 2022 zabili najmenej 245 ukrajinských zajatcov. Kyjev všetky činy vyšetruje a vinníkov chce potrestať.

„Nech by bola akákoľvek mierová dohoda, Ukrajina nie je pripravená odpustiť všetko, čo sa stalo na našom území,“ zdôraznil pre AP Bielousov.

Moskva v minulosti viackrát poprela, že by ruskí vojaci zabíjali ukrajinských zajatcov. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlasuje, že s nimi zaobchádzajú v súlade s medzinárodným právom.

Opakovane odmieta i obvinenia z vojnových zločinov proti civilnému obyvateľstvu, hoci ich potvrdili medzinárodné inštitúcie. Rusko, naopak, tvrdí, že Ukrajinci vraždia ruských zajatcov, no konkrétne čísla neuviedlo.

Čítajte viac Obetuje Ukrajina okupované územia? Darovať ich Putinovi by bola zrada, tvrdia odbojové skupiny

Misia OSN, ktorá monitoruje porušovanie ľudských práv na Ukrajine, zdokumentovala už 91 zabití ukrajinských zajatcov, a to len od augusta minulého roka. Počas rovnakého obdobia zistila pritom iba jediný prípad, keď ukrajinskí vojaci usmrtili ruského zajatca.

Vedúca misie OSN Danielle Bellová pripomenula, že nárast prípadov zabíjania vzdávajúcich sa Ukrajincov nie je náhodný. Rusko podľa nej prijalo zákony, ktoré vojakov chránia pred trestným stíhaním, a politici aj vojenskí velitelia také popravy bez súdu podporujú.

Svedčí o tom aj to, že na internete koluje viacero podobných videí, pričom niektoré zverejnili samotní ruskí vojaci, čo znamená, že nemajú strach z potrestania.