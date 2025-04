ONLINE: Rokovania o mieri prebiehajú dobre, tvrdí Trump. Existuje ale jeden rozhodujúci moment

6:10 Americký prezident Donald Trump v sobotu naznačil, že rokovania zamerané na ukončenie vojny medzi Ukrajinou a Ruskom prebiehajú dobre. Podľa neho však môže nastať okamih, „keď sa musíte buď zmieriť, alebo zmĺknuť“, informovala agentúra Reuters.

Trump sa takto vyjadril deň po tom, čo jeho osobitný vyslanec Steve Witkoff rokoval v Petrohrade s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o snahe dosiahnuť mierovú dohodu. Sám Trump však dal podľa Reuters najavo, že je frustrovaný z Ruska, a odkázal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi, aby sa „pohol“.

„Myslím si, že rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom môžu prebiehať OK. Čoskoro sa to dozviete,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. „Existuje bod, keď sa musíte buď zmieriť, alebo zmĺknuť, a uvidíme, čo sa stane, ale myslím si, že to ide dobre,“ dodal súčasne.

Rozhovory Witkoffa s Putinom sa konali v čase, keď sa zdá, že dialóg medzi USA a Ruskom o dohode o prímerí na Ukrajine uviazol na mŕtvom bode pre nezhody, ktoré sa týkajú podmienok úplného zastavenia bojov, napísala agentúra.

Trump už niekoľkokrát naznačil, že stráca trpezlivosť s obomi stranami, a hovoril o uvalení sekundárnych ciel na krajiny, ktoré nakupujú ruskú ropu, v prípade, že bude Moskva s dohodou otáľať.

Medzitým v sobotu šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov pochválil Trumpa za to, že podľa jeho slov rozumie ukrajinskému konfliktu lepšie ako ktorýkoľvek iný západný líder, najmä ak ide o to, čo Rusko označuje za potrebu vyriešiť základné príčiny vojny.

„Prezident Trump bol prvý a zatiaľ, myslím, takmer jediný zo západných lídrov, ktorý opakovane, presvedčivo, niekoľkokrát vyhlásil, že bolo obrovskou chybou vtiahnuť Ukrajinu do NATO. A to je jedna z hlavných príčin, ktorú sme toľkokrát citovali," dodal Lavrov.

USA dosiahli s Ukrajinou a Ruskom v marci samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny zhodli na pozastavení vzájomných útokov na svoju energetickú infraštruktúru. Moskva a Kyjev sa však odvtedy opakovane obviňujú z ich porušenia.

Tieto obvinenia podľa agentúry AP pokračovali aj na konferencii v Turecku, kde na samostatných podujatiach vystúpili Lavrov a jeho ukrajinský náprotivok Andrij Sybiha.

Lavrov trval na tom, že Rusko dodržiava podmienky prímeria, a tvrdil, že sú to Ukrajinci, ktorí od prvého dňa útočia na ruské energetické objekty, s dvomi či tromi výnimkami. Moskva podľa neho plánuje Spojeným štátom, Turecku i medzinárodným organizáciám poskytnúť zoznam ukrajinských útokov za posledné tri týždne.

Sybiha tvrdenie Lavrova spochybnil a uviedol, že Rusko od súhlasu s obmedzeným pozastavením úderom vypustilo na Ukrajinu „takmer 70 rakiet, viac ako 2200 dronov a 6000 kĺzavých bômb“, ktoré väčšinou pod