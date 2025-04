Nastražili Ukrajinci sebe krvavú pascu? Starosta tvrdí, že keď prileteli ruské rakety, v centre mesta si vojaci mali prevziať vyznamenania

Má masaker spáchaný ruskou armádou nepriameho spoluvinníka na ukrajinskej strane? Zazneli tvrdenia, že v meste Sumy bol v deň strašného útoku naplánovaný vojenský ceremoniál. Keby to bola pravda, asi by to znamenalo, že Rusi sa o tom vopred dozvedeli a rozhodli sa udrieť na príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl, ktorí si mali prevziať vyznamenania.