ONLINE: Trump: Útok na Sumy bol strašný. Zelenskyj volá Trumpa na Ukrajinu

6:00 Nedeľňajší raketový útok na mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny s najmenej 34 obeťami na životoch a 117 zranenými označil americký prezident Donald Trump za strašný. Ruský útok predstavuje krutú pripomienku naliehavej potreby rokovaní o ukončení tejto „strašnej vojny“, vyhlásil podľa agentúry AFP hovorca Národnej bezpečnostnej rady Bieleho domu Brian Hughes. Šok nad úderom vyjadril napríklad šéf OSN António Guterres. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým v rozhovore s americkou televíziou CBS nepriamo vyzval Trumpa, aby prišiel na Ukrajinu a videl skazu, ktorú po sebe zanecháva ruská agresia.

„Myslím si, že je to strašné. Bolo mi povedané, že urobili chybu. Ale myslím, že je to hrozná vec,“ povedal prezident USA novinárom na palube Air Force One, ktorým sa vracal z víkendového pobytu na Floride späť do Washingtonu. Podľa agentúry AFP sa ale Trump vyhol priamemu obvineniu Ruska.

„Raketový útok na Sumy predstavuje jasnú a krutú pripomienku dôvodu, prečo snahy prezidenta Donalda Trumpa pokúsiť sa ukončiť túto strašnú vojnu vstupujú do rozhodujúcej chvíle,“ cituje AFP Hughesa.

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio predtým označil raketový útok na Sumy za desivý. Je to podľa neho tiež tragická pripomienka, prečo sa Trump a jeho administratíva toľko snažia o ukončenie vojny a dosiahnutie trvalého mieru. Taktiež francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že útok ukazuje na naliehavú potrebu prinútiť Rusko k prímeriu.

Generálny tajomník OSN Guterres vyjadril hlboké znepokojenie a šok z útoku, ktorý sa odohral na Kvetnú nedeľu, uviedol hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric. Podľa neho ide o „pokračovanie podobných útokov na ukrajinské mestá z posledných týždňov“ s civilnými obeťami a rozsiahlym ničením.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v nedeľňajšom rozhovore s CBS vyzval Trumpa, aby sa vydal na Ukrajinu a oboznámil sa s ničením, ktoré za sebou necháva ruská agresia. Rozhovor bol predtočený ešte pred útokom na Sumy. Podľa agentúry AFP sa Zelenskyj nepriamo obrátil na šéfa Bieleho domu, keď povedal: „Chceme, aby ste sa prišli pozrieť.“

„Ale prosím, kým urobíte akékoľvek rozhodnutie, pred akýmkoľvek vyjednávaním sa príďte pozrieť na ľudí, civilistov, bojovníkov, nemocnice, kostoly, deti, zničených alebo mŕtvych. Choďte a uvidíte a potom postúpme s plánom na ukončenie vojny,“ povedal tiež ukrajinský prezident.

AFP pripomína, že Donald Trump zjavne stráca trpezlivosť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý neprijal jeho ponuku na prímerie. Zelenskyj v televíznom rozhovore zopakoval, že Putinovi nemožno veriť a že Trumpovi mnohokrát hovoril, že Putin nikdy nechcel zastaviť vojnu. „Nikdy nechcel, aby sme boli nezávislí. Putin nás chce úplne zničiť,“ uviedol Zelenskyj.

Na otázku ohľadom výrokov Trumpa, ktorý Zelenského pred časom nazval „diktátorom“ a vyhlásil, že vojnu rozpútal Kyjev, si Zelenskyj povzdychol, že „v Spojených štátoch prevláda ruský pohľad“. „To svedčí o obrovskom vplyve ruskej informačnej politiky v Amerike, na politiku USA a na politický personál,“ povedal Zelenskyj.