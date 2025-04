Juhokórejský exprezident Jun na súde popiera obvinenia obžaloby

Jun je obžalovaný z vedenia vzbury po tom, ako vlani 3. decembra nakrátko vyhlásil stanné právo. Národné zhromaždenie vtedy obsadili vojaci, aby zabránili poslancom prezidentov dekrét zrušiť. Aj napriek tomu parlament odhlasoval odvolanie stanného práva len niekoľko hodín po jeho vyhlásení.

Juna oficiálne zbavil úradu 4. apríla ústavný súd a potvrdil ústavnú žalobu (impeachment) parlamentu voči nemu. V januári sa stal prvým úradujúcim prezidentom, ktorého zadržali v súvislosti s obvineniami z trestného činu. Neskôr ho z procesných dôvodov prepustili, pripomenula agentúra AFP.

Jun prišiel na pojednávanie súdu v Soule v čiernom bezpečnostnom vozidle a do budovy vstúpil cez podzemné parkovisko, aby sa vyhol pozornosti verejnosti. Prvé vypočúvanie sa začalo krátko pred 10.00 h (03.00 h SELČ), fotografovanie či nakrúcanie procesu súd zakázal.

„Obžaloba jednoducho uvádza podrobnosti z vyšetrovania toho, čo sa stalo“ 3. decembra počas niekoľkých hodín, reagoval Jun na obžalobu prokuratúry. Obžalobu zo vzbury označil za súpis incidentu trvajúceho niekoľko hodín, pričom bol okamžite zrušený nenásilným spôsobom, a považuje ju v rozpore s právnymi zásadami, vyhlásil Jun. Sám v rokoch 2019–21 pôsobil ako generálny prokurátor.

Obžaloba sa odvoláva na predchádzajúce Junove postoje a prípravy na zavedenie stanného práva. Podľa nej mal v úmysle „vyvolať nepokoje“ s cieľom „zvrhnúť ústavu“. V rámci pondelkového pojednávania budú ako svedkovia vypočutí dvaja vojenskí dôstojníci.

Odborníci tvrdia, že proces s exprezidentom bude pravdepodobne dlhý. Na bývalú prezidentku Pak Kun-hje napríklad parlament podal žalobu v decembri 2016, no najvyšší súd definitívne potvrdil jej odsúdenie za korupciu až v januári 2021. Za obvinenia zo vzbury by mohol Jun dostať doživotný trest. Teoreticky by ho mohli odsúdiť aj na trest smrti. Je však veľmi nepravdepodobné, že by takýto rozsudok aj vykonali. Južná Kórea dodržiava neoficiálne moratórium na popravy od roku 1997.