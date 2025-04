Ďalšia letecká nehoda v USA si vyžiadala šesť obetí

V americkom štáte New York havarovalo malé lietadlo so šiestimi ľuďmi, informovali v nedeľu miestne úrady a média. Denník The New York Times s odvolaním sa na člena rodiny jedného s pasažierov informoval, že nehodu nikto neprežil. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.