Budúci nemecký kancelár Friedrich Merz ďalej podporuje dodanie striel s plochou dráhou letu Taurus Ukrajine. Povedal to v rozhovore na verejnoprávnej stanici ARD. Ukrajinci sa podľa neho musia dostať z defenzívy, možnosťou by podľa Merza bolo aj zničenie zásobovacej trasy medzi Ruskom a okupovaným ukrajinským polostrovom Krym.

Dosluhujú nemecký kancelár Olaf Scholz dlhodobo odmietal Kyjevu dodať strely s plochou dráhou letu Taurus. Merz ho k tomu ešte ako opozičný predák opakovane vyzýval. Teraz uviedol, že by ako kancelár mohol s dodaním taurusov Ukrajine súhlasiť. „Vždy som však hovoril, že by som to urobil len v koordinácii s európskymi partnermi,“ povedal v rozhovore s ARD.

Merz však tiež pripomenul, že najväčší nemeckí spojenci už Kyjevu podobné strely dodali či dodávajú. „Robia to Briti, robia to Francúzi, Američania to robia tak ako tak,“ povedal. „Ak by sa dodávky skoordinovali, malo by sa na nich Nemecko podieľať“.

Podľa Merza sa musí Ukrajina nevyhnutne dostať z defenzívnej pozície. V posledných troch rokoch, keď sa bráni rozsiahlej ruskej invázii, Kyjev podľa neho len reagoval na vývoj, teraz by mal mať možnosť „časť tohto diania tiež určovať“. Konkrétne by podľa neho mohla Ukrajina napríklad zničiť najdôležitejšiu pozemnú zásobovaciu trasu medzi Ruskom a polostrovom Krym, ktorý Moskva anektovala v rozpore s medzinárodným právom v roku 2014.

Budúci nemecký kancelár tiež odsúdil nedeľňajší raketový útok na ukrajinské mesto Sumy na severovýchode Ukrajiny, ktorý si vyžiadal najmenej 34 obetí a 117 zranených. „To je jednoznačne vojnový zločin a síce ťažký vojnový zločin,“ uviedol.

Možné dodávky striel Taurus Ukrajine v uplynulých rokoch vyvolávali spory medzi vládnou Scholzovou sociálnou demokraciou (SPD) a Merzovou opozičnou konzervatívnou úniou CDU/CSU. Obe formácie sa po februárových voľbách dohodli na vytvorení spoločnej vlády. V koaličnej zmluve, ktorú predstavili minulý týždeň, zmienka o taurusoch nie je. Strany sa však v nej hlásia k ďalšej podpore napadnutej Ukrajiny.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov k Merzovej podpore dodania taurusov na Ukrajinu povedal, že tento politik je „stúpencom rôznych krokov, ktoré môžu a nevyhnutne povedú len k ďalšej eskalácii okolo Ukrajiny“. Dodal, že podobný postoj Rusko sleduje aj u iných európskych politikov.