Americká speváčka Katy Perry poletí do vesmíru. Počas neho má v pláne spievať

Popová hviezda Katy Perry sa v pondelok stane súčasťou šesťčlennej ženskej posádky, ktorú do vesmíru vynesie raketa spoločnosti Blue Origin. Spolu so speváčkou sa na palubu rakety v pondelok vydajú aj známe osobnosti a odborníčky: moderátorka Gayle King, snúbenica Jeffa Bezosa, Lauren Sanchez, producentka Kerianne Flynn a vedkyne Aisha Bowe a Amanda Nguyen. Let bude súčasťou výnimočnej misie s cieľom podporiť ženy vo vede a technológiách a zvýšiť povedomie o výskume vo vesmíre. Spoločnosť Blue Origin, ktorú založil miliardár Jeff Bezos, organizuje suborbitálne lety do vesmíru od roku 2021. Let potrvá približne 11 minút. Katy Perry povedala, že vo vesmíre si plánuje aj zaspievať.