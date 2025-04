Hamas je ochotný prepustiť desiatku rukojemníkov, chce však záruku ukončenia vojny

Palestínske hnutie Hamas je ochotné prepustiť viac rukojemníkov, ako pôvodne ponúkalo, na základe novej dohody o prímerí vo vojne v Pásme Gazy, uviedla dnes podľa serveru The Times of Israel (ToI) televízia Al-Arabíja. Saudskoarabský kanál s odvolaním sa na svoje zdroje oznámil, že príprava novej dohody je v záverečnej fáze a že Hamas predbežne súhlasil so zvýšením počtu rukojemníkov, ktoré odovzdá Izraelu. Podľa libanonských médií a izraelskej skupiny rodín unesených ide teraz o prepustenie desiatich zadržaných.