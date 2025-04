Tvrdý odporca brexitu si vybojoval právo rušiť poslancov. Roky hlasno protestuje pred britským parlamentom

Britský súd sa postavil na stranu odporcu brexitu, ktorý od čias britského referenda o opustení Európskej únie protestuje pred britským parlamentom. Muž, ktorý sa vďaka televíznym kamerám stal počas rokov jednou z tvárí stúpencov návratu Británie do EÚ, podľa súdu môže pred sídlom zákonodarného zboru púšťať hlasnú hudbu, čo mu zakázala polícia.

Päťdesiatšesťročný Steve Bray rozsudok označil za víťazstvo slobody prejavu, píšu britské médiá.

Bray sa v klobúku v modrožltých farbách EÚ a s transparentmi v ruke pravidelne objavuje na záberoch televízneho spravodajstva o dôsledkoch britského odchodu z európskeho bloku. Pred sídlom britského parlamentu vo Westminsteri často využíva hlasnú hudbu ako sprievod svojich protestov. Popri niektorých popových piesňach napríklad počas príchodov bývalého premiéra Rishiho Sunaka púšťal hudobný motív spojený s hlavnou zápornou postavou Hviezdnych vojen Darthom Vaderom. „Vždy sme to pre Rishiho robili, má zjavne rád Hviezdne vojny,“ povedal podľa BBC súdu Bray.

Práve pred Sunakovým príchodom vlani v marci, keď z Brayových reproduktorov znela pieseň od skupiny D:Ream „Things Can Only Get Better“ (môže byť len lepšie), mu policajti odovzdali mapu s vyznačenými oblasťami, kde v Londýne nemôže púšťať hlasnú hudbu. Keď po ich odchode znovu pridal na hlasitosti, vrátili sa a reproduktory mu zhabali. Potom bol obvinený, že bezdôvodne porušuje normu zakazujúcu niektoré aktivity pred sídlom parlamentu.

„Je presvedčený, že šíri dôležité oznámenie. Potrebuje hlasitosť, ktorú používa, aby dostal svoje oznámenie cez Parlamentnú ulicu do Westminsterského paláca,“ konštatoval podľa BBC londýnsky sudca Anthony Woodcock. Súd rozhodol, že Bray je nevinný a môže hlasno protestovať proti brexitu aj naďalej.

Niektorí svedkovia na súde vypovedali, že jeho hudba ich počuť až vo vyšších poschodiach okolitých budov, čo ich ruší. Bray sa za to ospravedlnil, avšak dnešný verdikt označil za víťazstvo.

„Dnešok je veľmi významný deň, nielen pre nás protestujúcich, ale pre všetkých ľudí, pre ich slobodu vyjadrenia a právo protestovať,“ reagoval na rozsudok.

Británia opustila EÚ v roku 2020 na základe referenda, v ktorom mali v roku 2016 po vypätej kampani nečakane navrch zástancovia brexitu. Po odchode, ktorý priniesol krajine rad komplikácií, vzrástol počet odporcov brexitu, ktorých je podľa posledných prieskumov vyše 50 percent, zatiaľ čo pozitívne ho vidí len zhruba tretina respondentov.