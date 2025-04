Číňania zajatí ukrajinskými vojakmi dúfajú, že budú vymenení

Dvaja čínski vojaci, ktorých zajatie minulý týždeň oznámili ukrajinské úrady, vystúpili v pondelok v Kyjeve na tlačovej konferencii. Vyjadrili nádej, že budú vymenení, a vyzvali svojich spoluobčanov, aby do vojny na strane Ruska neodchádzali. Informovala o tom agentúra AFP.

Mediálna akcia s vojnovými zajatcami sa konala po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu zo zaťahovania Pekingu do ruskej invázie. Podľa jeho informácií bojuje na frontovej línii na Ukrajine niekoľko stoviek čínskych občanov. Kremeľ tvrdenia poprel a Peking varoval bojujúce strany pred „nezodpovednými výrokmi“.

Číňania oblečení v maskáčových uniformách boli v putách dopravení do tlačového strediska v Kyjeve, kde sedeli obklopení ozbrojenými ukrajinskými vojakmi. Z ich prejavu nebolo možné určiť, či sa vyjadrujú z vlastnej vôle, uviedla AFP.

V prejave v čínštine uviedli, že boli zajatí pri bojoch v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. K ruskej armáde sa podľa svojich slov pridali po tom, ako na internete zareagovali na príslušné inzeráty.

„Dúfam, že ma Čína vymení s Ruskom a Ukrajinou a dopraví ma späť do Číny,“ povedal jeden z mužov, 26-ročný Čang Žen-po. Druhý, 33-ročný Wang Kuang-ťün, povedal: „Chcem povedať svojim spoluobčanom, ktorí chcú do vojny na Ukrajine: Do tejto vojny nechoďte“.

Tento vojak tiež obvinil Rusko, že klame o svojej vojenskej sile a slabosti Ukrajiny. „Keď sa naozaj zapojíte do vojny, keď príde moment bojov, zistíte, že všetko je lož,“ dodal.

Rusko umožňuje cudzincom narukovať do svojej armády, rovnako ako Ukrajina. Čína sa v ruskej vojne proti Ukrajine prezentuje ako neutrálna strana a hovorí, že neposiela smrtiacu pomoc ani jednej strane, ale zároveň je blízkym partnerom Moskvy.