Dominikánska republika: Počet obetí tragédie v nočnom klube stúpol na 231

Počet obetí minulotýždňového zrútenia strechy v nočnom klube Jet Set v hlavnom meste Dominikánskej republiky stúpol na 231 mŕtvych. Oznámila to v pondelok tamojšia ministerka vnútra Faride Rafulová krátko po tom, ako zraneniam podľahlo ďalších päť hospitalizovaných. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Rafulová uviedla, že 221 ľudí zahynulo priamo na mieste. Dvanásť ľudí je podľa jej slov stále hospitalizovaných, traja z nich sú v kritickom stave. Identifikáciu obetí a odovzdanie ich telesných pozostatkov blízkym ukončili úrady v sobotu ráno. Predbežný zoznam obetí zahŕňa Taliana, dvoch Francúzov a podľa amerického ministerstva zahraničia aj „niekoľko“ Američanov.

K zrúteniu strechy došlo minulý utorok v skorých ranných hodinách. V klube boli v tom čase stovky ľudí. Prišli na koncert dominikánskeho speváka žánru merengue Rubbyho Péreza, ktorý pri tragédii taktiež zahynul, rovnako ako viaceré známe osobnosti vrátane dvoch bývalých profesionálnych bejzbalistov a miestnej političky.

Čítajte viac Tragédia v nočnom klube si vyžiadala už 218 životov. Medzi obeťami sú aj viaceré známe osobnosti

Do pátrania po preživších nasadili viac ako 300 záchranárov i pátracie psy. V stredu im prišli pomôcť aj kolegovia z Portorika a Izraela. Spod trosiek sa im celkovo podarilo vyslobodiť 189 preživších. Dominikánska vláda medzičasom ohlásila zriadenie vyšetrovacej komisie zloženej z miestnych aj zahraničných odborníkov, ktorá okolnosti tragédie prešetrí.

Do Santo Dominga pricestoval v nedeľu starosta New Yorku Eric Adams a navštívil miesto, kde došlo k tragédii. AFP približuje, že New York je domovom najväčšej dominikánskej menšiny v zahraničí. Prezident Dominikánskej republiky Luis Abinader prisľúbil, že zistí čo a prečo sa na mieste stalo. Bezprostredne po nešťastí vyhlásil prezident šesťdenný štátny smútok, ktorý sa skončil v nedeľu.