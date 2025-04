Zelenskyj: Vance podľahol ruským dezinformáciám a ospravedlňuje Putina. Snažím sa Rusko pochopiť, hovorí viceprezident USA

„Domnievam sa, že v USA bohužiaľ prevláda ruský naratív. Ako je možné byť svedkom našich strát a utrpenia, chápať, čo Rusi robia, a napriek tomu veriť, že nie sú agresormi, že túto vojnu nezačali?" povedal Zelenskyj v rozhovore pre reláciu 60 minutes stanice CBS News. „To vypovedá o obrovskom vplyve ruskej informačnej politiky na Ameriku, na americkú politiku a amerických politikov.“

Trump a Zelenskyj sa pohádali v Bielom dome Video

Ukrajinský prezident naznačil, že ruským informačným operáciám podľahol americký viceprezident. Vrátil sa ku katastrofickému stretnutiu v Bielom dome, počas ktorého Vance osočil Zelenského, že dostatočne nepoďakoval za americkú vojenskú pomoc, a vytkol mu, že nemá záujem o uzavretie mieru, pripomína portál idnes.cz.

„Zdá sa mi, že pán viceprezident nejakým spôsobom ospravedlňuje Putinovo konanie,“ povedal Zelenskyj. Podľa portálu Politico ide o jeho najkritickejšie komentáre na adresu vrcholného amerického politika od ich februárovej ostrej výmeny názorov v Oválnej pracovni.

Zelenskyj tvrdí, že sa Vanceovi snažil vysvetliť, že nie je žiadna prostredná pozícia. „Existuje agresor a existuje obeť. Rusi sú agresor a my sme obeť."

Vance v reakcii na Zelenského uviedol, že od roku 2022 Rusko odsudzuje, ale zároveň sa snaží pochopiť strategické ciele oboch strán a nájsť riešenie. „To neznamená, že morálne podporujete ruskú vec alebo že podporujete inváziu v plnom rozsahu, ale musíte sa snažiť pochopiť, aké sú ich strategické červené línie, rovnako ako sa musíte snažiť pochopiť, čo sa Ukrajinci snažia z konfliktu získať," povedal podľa agentúry Reuters.

„Myslím, že je tak trochu absurdné, keď Zelenskyj hovorí americkej vláde, ktorá v súčasnej dobe drží celú jeho vládu a vojnové úsilie pohromade, že sme nejakým spôsobom na strane Rusov,“ dodal viceprezident. Podľa neho táto rétorika „celkom určite nie je produktívna“.

Vance v Bielom dome vyhlásil, že Zelenskyj privádza svetových štátnikov na Ukrajinu, aby sa tam zúčastnili na „propagačnom turné“. Po krvavom víkendovom útoku na mesto Sumy pozval Zelenskyj šéfa Bieleho domu na Ukrajinu, aby na vlastné oči videl deštrukciu spáchanú ruskou agresiou.

Ruský útok na Sumy Video

„Pochopíte, s kým ste uzavreli dohodu. Pochopíte, čo Putin urobil. A my nebudeme nič pripravovať. Nebude to divadlo s pripravenými hercami v uliciach a v centre mesta. To my nerobíme. My to nepotrebujeme. Môžete ísť presne tam, kam chcete, do akéhokoľvek mesta, ktoré bolo napadnuté. Povedal som im, len aby prišli a pochopili,“ povedal Zelenskyj.

Od nástupu Trumpa do prezidentského kresla medzi Washingtonom a Kyjevom vládne napätie. Americký prezident opakovane naznačuje, že vojnu rozpútala Ukrajina. „Nezačneš vojnu proti niekomu, kto je dvadsaťkrát taký veľký, a potom nedúfaš, že ti ľudia dajú nejaké rakety,“ vyhlásil v pondelok. Neskôr zase poznamenal, že vojnu nemal začínať Putin.