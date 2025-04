Podceňuje Trump Putina? Jeho blízki poradcovia mu radia, aby pritvrdil proti Moskve

Ruský útok na Sumy Video

Skupina poradcov Trumpovi odporučila, aby bol obozretnejší pri rokovaní s Putinom a aby zaujal tvrdší postoj k požiadavkám Moskvy na územné ústupky od Kyjeva. Trump sa však stále prikláňa k postoju svojho osobitného splnomocnenca pre Blízky východ Stevea Witkoffa, ktorý si po dvoch stretnutiach s Putinom v Moskve myslí, že šéf Kremľa má skutočný záujem o dosiahnutie mieru, píše WSJ.

Rusko však ignoruje Trumpove výzvy ku pokoju zbraní, naopak zosilňuje útoky na Ukrajinu a pri vyjednávaní sa snaží dosiahnuť maximálne ústupky. Trump podľa WSJ dúfa, že sa mu podarí zastaviť vojnu na Ukrajine, aby odstránil prekážku na ceste k zblíženiu s Kremľom. Občas sa podľa denníka zdá, že Trump s Putinom stráca trpezlivosť, avšak svoju hrozbu o uvalení nových sankcií na vývoz ruskej ropy zatiaľ neuskutočnil.

Cieľ šéfa Bieleho domu zastaviť už viac ako tri roky trvajúci konflikt podporujú aj tí z jeho blízkych poradcov, ktorí sú zástancovia tvrdšieho prístupu k Moskve. Nedeľňajší ruský raketový úder na ukrajinské mesto Sumy, pri ktorom zahynulo 35 ľudí a ďalších 119 utrpelo zranenia, však podčiarkol rozdiely medzi vysokopostavenými členmi Trumpovho tímu, píše WSJ.

Trump v pondelok pred novinármi v Oválnej pracovni ruský útok označil za „chybu“. V odpovedi na otázku novinárov o tom, kto nesie zodpovednosť, Trump obvinil svojho predchodcu Joea Bidena, že „dopustil, aby k vojne došlo“. Podľa Trumpa za krviprelievanie vo vojne na Ukrajine môže rovnako Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Trump vyjadril presvedčenie, že čoskoro budú na stole veľmi dobré návrhy na zastavenie konfliktu. Jeho iniciatíva však doteraz nepriniesla žiadne konkrétne zmeny.

Na nedávnu kritiku zo strany Zelenského, že „svojím spôsobom ospravedlňuje“ ruskú agresiu na Ukrajine, dnes reagoval americký viceprezident J. D. Vance. V rozhovore pre web UnHerd okrem iného povedal, že od roku 2022 ruskú inváziu opakovane odsúdil, ale že pre ukončenie konfliktu treba chápať strategické zámery oboch bojujúcich strán.

„To neznamená, že morálne podporujete ruskú vec alebo že podporujete plnohodnotnú inváziu, ale musíte sa pokúsiť pochopiť, aké sú ich strategické neprekonateľné línie, rovnako ako sa musíte pokúsiť pochopiť, čo sa snažia z konfliktu vyťažiť Ukrajinci,“ povedal. „Myslím, že je trochu absurdné, keď Zelenskyj hovorí vláde (USA), ktorá v súčasnosti drží celú jeho vládu a vojnové úsilie pohromade, že nejakým spôsobom stojíme na strane Rusov,“ dodal s tým, že takáto rétorika podľa neho „určite nie je produktívna“.

V telefonickom rozhovore, ktorý UnHerd označil za jeho prvé veľké interview pre európske médium od januárového nástupu do úradu, Vance tiež povedal, že nie je v záujme Európy ani USA, aby bola Európa „trvalým bezpečnostným vazalom Spojených štátov“. „Opakujem, Európu vnímame ako svojho spojenca. Chceme len, aby to bolo spojenectvo, kde sú Európania trochu nezávislejší a naše bezpečnostné a obchodné vzťahy to budú odrážať,“ povedal Vance.

Polovica senátorov, 25 republikánov a 25 demokratov, na čele s republikánom Lindseym Grahamom, prvého apríla predložila návrh zákona o sankciách na ruský vývoz ropy a energií v prípade, že Moskva neuzavrie mier s Ukrajinou. Urobili tak bez ohľadu na žiadosť Bieleho domu, aby návrh odložili, uviedli asistenti zákonodarcov. Jeden z predstaviteľov administratívy žiadosť o odklad potvrdil s tým, že si Biely dom chce udržať túto výhodu pri vyjednávaniach s Ruskom.

O obnovenie vzťahov s Ruskom sa pokúšalo viacero Trumpových predchodcov a všetci boli sklamaní chabými výsledkami, povedal Thomas Graham, bývalý vrchný riaditeľ pre ruské záležitosti v Národnej bezpečnostnej rade bývalého prezidenta Georgea Busha mladšieho. Moskva chce anektovať rozsiahle časti ukrajinského územia a nastoliť proruskú vládu, ktorá by vládla na zvyšnom území, uviedol Graham, podľa ktorého ide o ciele, ktoré sa od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 nezmenili.

Trump počas prezidentskej kampane vyhlásil, že by mohol Putina a Zelenského donútiť prestať bojovať do 24 hodín po svojom opätovnom nástupe do Oválnej pracovne 20. januára. Kellogg túto lehotu následne predĺžil do Trumpových prvých 100 dní vo funkcii, ktorá uplynie 30. apríla.